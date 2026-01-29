"Жодної живої людини": у Колумбії впав літак з політиками на борту (відео)

У середу, 28 січня, у Колумбії трапилася авіакатастрофа літака компанії Satena під час рейсу Кукута-Оканья. На борту перебувало 15 осіб, серед яких були впливові у країні люди.

На борту американського літака Beechcraft, який втрапив в аварію, було 13 пасажирів та 2 членів екіпажу. На місці катастрофи рятувальникам не вдалося знайти жодної живої людини, повідомило видання Noticias Caracol.

Літак вилетів об 11:42 годині за місцевим часом і мав приземлитися приблизно об 12:05. Він вилетів з аеропорту Каміло Даза в Кукуті, головного міста Північного Сантандера, в напрямку Оканьї, але не прибув у запланований час до аеропорту Агуас-Кларас, що вважається другим за величиною містом у регіоні.

Видання пише, що переліт між Кукутою та Оканьєю триває приблизно 25 хвилин. Як свідчать дані моніторингового ресурсу Flightradar, повітряне судно перестало виходити на зв'язок, коли пролітало над гірською місцевістю.

Місце аварії виявили тутешні фермери, які першими повідомили служби про те, що живих внаслідок катастрофи, попередньо, немає. Фермери перед цим почули гучний вибух.

"Вони виявили, що цей літак повністю знищений, і на цей момент вони не надали нам жодних повідомлень про жодну живу людину", — заявив Джордж Кінтеро, секретар служби безпеки Норте-де-Сантандер.

Коли оперативні служби прибули на місце, то підтвердили дані про те, що жодна людина не вижила.

Хто перебував на борту літака, що рухнув у Колумбії

Як пише CNN, на борту цього літака перебували впливові особи, зокрема колумбійський конгресмен Діогенс Кінтеро та його помічник. Кінтеро був членом національного законодавчого органу з 2022 року.

"Діоген Кінтеро був лідером, відданим своєму регіону, з твердим покликанням до служіння та глибоким почуттям громадської відповідальності", — заявили у політичній партії "Об'єднані сили".

Президент Колумбії вже відреагував на інцидент, висловивши співчуття родині Кінтеро.

Також відомо про загибель Діогена Кінтеро Амайї, представника палати від "Особливих тимчасових округів миру".

Обставини та причини авіакатастрофи встановлюються.

