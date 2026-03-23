В Нью-Йорке самолет врезался в пожарную машину: есть пострадавшие (фото)

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке столкнулись самолет авиакомпании Air Canada с пожарной машиной. Инцидент произошел поздно вечером 22 марта. В результате инцидента есть пострадавшие, однако их количество пока неизвестно.

На данный момент причина инцидента неизвестна. Инцидент подтвердили в полицейском департаменте Нью-Йорка в комментарии Associated Press.

Самолет Air Canada CRJ-900 столкнулся с транспортным средством на взлетно-посадочной полосе после посадки. На фото с места инцидента видно, что самолет получил значительные повреждения.

В New York Post со ссылкой на источники узнали, что известно по меньшей мере о 4 пострадавших в результате инцидента.

По данным NBC, на борту находилось 76 пассажиров. Они также подтверждают информацию о четырех пострадавших. В то же время пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди пожарных или пассажиров и персонала самолета.

После инцидента работа аэропорта была приостановлена — самолеты перенаправляются в другие аэропорты.

Причина столкновения сейчас расследуется. Власти пока не разглашают личности и состояние пострадавших.

