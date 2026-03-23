У Нью-Йорку літак врізався у пожежну машину: є постраждалі (фото)
В аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку зіткнулися літак авіакомпанії Air Canada з пожежною машиною. Інцидент стався пізно ввечері 22 березня. Внаслідок інциденту є постраждалі, однак їхня кількість наразі невідома.
Наразі причина інциденту невідома. Інцидент підтвердили в поліцейському департаменті Нью-Йорка в коментарі Associated Press.
Літак Air Canada CRJ-900 зіткнувся з транспортним засобом на злітно-посадковій смузі після посадки. На фото з місця інциденту видно, що літак зазнав значних пошкоджень.
У New York Post з посиланням на джерела дізналися, що відомо щонайменше про 4 постраждалих внаслідок інциденту.
За даними NBC, на борту перебувало 76 пасажирів. Вони також підтверджують інформацію про чотирьох потерпілих. Водночас наразі невідомо, чи є потерпілі серед пожежників або пасажирів та персоналу літака.
Після інциденту роботу аеропорта було призупинено — літаки перенаправляються до інших аеропортів.
Причина зіткнення наразі розслідується. Влада поки що не розголошує особи та стан постраждалих.
