Сотні тисяч банкнот розлетілися по дорозі: у Болівії впав військовий літак, набитий грошима (відео)

У районі міста Ель-Альто у Болівії 27 лютого впав військовий літак, який був набитий грошима. На борту було сотні тисяч купюр болівіано, що при падінні розлетілися по дорозі.

Літаком, який зазнав авіатрощі, був Hercules ВПС Болівії. Про це повідомило видання El Deber.

При падінні борт, що "приземлився" на дорозі, зіштовхнувся з кількома транспортними засобами, які рухалися по автомагістралі. Внаслідок аварії відомо вже про щонайменше одну загиблу людину.

На кадрах, які поширюються у мережі, видно частину фюзеляжу, а також чутно крики людей, що благають про допомогу.

Довкола місця авіакатастрофи зібрався цілий натовп. Люди, користуючись хаосом на місці аварії, кинулися збирати гроші, що розлетілися вздовж дороги, а поліціянти намагаються їх стримати.

Згодом з'ясувалося, що це був літак C-130 Hercules, що належить Повітряним силам Болівії. Його ВПС орендують виключно для здійснення вантажних перевезень.

Як пише агентство Reuters, літак перевозив нові банкноти у внутрішні райони країни. Міжнародний аеропорт Ель-Альто був тимчасово закритий після аварії.

Свідки інциденту стверджують, що літак при падінні знищив понад десяток транспортних засобів. Окрім автомобілів цивільних, також було понищено вантажівки, які їхали автострадою.

Одна з цистерн з водою аеропорту прибула на випадок пожежі, хоча сам літак, як стверджують очевидці, не вибухнув. На місці є кілька постраждалих, які отримують медичну допомогу. Офіційних коментарів про причини та наслідки авіакатастрофи влада та поліція поки що не надавала.

