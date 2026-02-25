В Туреччині винищувач F-16 впав на автомобільне шосе: пілот загинув (відео)

В Туреччині літак-винищувач F-16 впав на автомобільне шосе, а його уламки розлетілись на сотні метрів у різні строни.

Пілот літака загинув на місці, повідомила пресслужба Міністерства оборони Туреччини.

У відомстві зазначили, що авіакатастрофа сталась близько першої години ночі за місцевим часом, коли було втрачено радіозв'язок і радіолокаційний контакт з літаком F-16, який вилетів з 9-ї головної авіабази в Балыкесирі.

"В результаті пошуково-рятувальних операцій, які були негайно розпочаті, було встановлено, що літак зазнав аварії, і уламки літака були знайдені. Наш пілот загинув", — йдеться у повідомленні.

В Міноборони Туреччини підкреслили, що причина аварії буде встановлена після розслідування, яке проведе комісія з авіакатастроф.

Водночас видання Yeni Akit пише, що літак виконував плановий тренувальний політ після злету з авіабази, коли виникла несправність технічного характеру.

А у мережі з'явилось відео з шосе, де сталась аварія, на якому видно сильну пожежу, що спалахнула на місці падіння винищувача.

