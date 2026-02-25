В Турции истребитель F-16 упал на автомобильное шоссе: пилот погиб (видео)

В Турции самолет-истребитель F-16 упал на автомобильное шоссе, а его обломки разлетелись на сотни метров в разные стороны.

Пилот самолета погиб на месте, сообщила пресс-служба Министерства обороны Турции.

В ведомстве отметили, что авиакатастрофа произошла около часа ночи по местному времени, когда была потеряна радиосвязь и радиолокационный контакт с самолетом F-16, который вылетел с 9-й главной авиабазы в Балыкесири.

"В результате поисково-спасательных операций, которые были немедленно начаты, было установлено, что самолет потерпел крушение, и обломки самолета были найдены. Наш пилот погиб", — говорится в сообщении.

В Минобороны Турции подчеркнули, что причина аварии будет установлена после расследования, которое проведет комиссия по авиакатастрофам.

Відео дня

В то же время издание Yeni Akit пишет, что самолет выполнял плановый тренировочный полет после взлета с авиабазы, когда возникла неисправность технического характера.

А в сети появилось видео с шоссе, где произошла авария, на котором видно сильный пожар, вспыхнувший на месте падения истребителя.

Напомним, самолеты F-16 США почти вступили в бой с истребителями Китая над Желтым морем.

Фокус также писал о том, как в феврале ВСУ сбили российский Су-34.