F-16 США почти вступили в бой с истребителями Китая: короткая "схватка" над Желтым морем, — Yonhap

Американские истребители F-16 опасно близко подошли к воздушному пространству Китая и им на встречу подняли самолеты КНР, рассказали медиа. Инцидент произошел на фоне новой доктрины безопасности Соединенных Штатов Америки, которые предлагают союзникам делать больше для собственной самостоятельной защиты. Что произошло в небе между Китаем и Южной Кореей и какая связь с новой доктриной безопасности Дональда Трампа?

7-я армия ВВС США с авиабазы Осан (Osan Air Base, недалеко от Сеула) в Южной Корее, проводила недельные учения, ориентировочно, в период между 16-20 февраля. Однажды едва не произошло боевое столкновение с китайскими истребителями, сообщило медиа Yonhap. Выяснилось, что около 10 истребителей F-16 летели над Желтым морем и вошли в воздушное пространство между зонами ответственности Пекина и Сеула. США не так часто проводят маневры в этом участке, поэтому китайские военные отреагировали на инцидент и в ответ отправили на перехват собственные самолеты.

Медиа получили информацию об инциденте в пятницу 20 февраля, но журналисты не указали, когда именно он произошел. Анонимный источник сообщил, что пилоты США предупредили армию Южной Кореи о проведении полетов, но не уточнил, какова цель учений. Также отмечается, что министерство обороны страны не имеет возможности "проверять военные операции с участием ресурсов ВМС США".

Yonhap объяснило, что пыталось получить комментарии командования Вооруженных сил США в Корее (USFK), но ответа не было. При этом напомнили об изменении доктрины безопасности Вашингтона. Один из обновленных тезисов доктрины — изменение отношения США к Индо-Тихоокеанскому региону и предложение к местным союзникам научиться оборонять себя самостоятельно. Среди прочего, в регионе сохранят "ядерный зонтик", но больше внимания будут уделять Тайваню и Филиппинам.

"Юг способен взять на себя основную ответственность за сдерживание Севера с помощью "критически важной, но более ограниченной" поддержки США", — говорится в статье Yonhap.

США и Китай — детали

