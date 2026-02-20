F-16 США майже вступили у бій з винищувачами Китаю: коротка "сутичка" над Жовтим морем, — Yonhap

Американські винищувачі F-16 небезпечно близько підійшли до повітряного простору Китаю і їм на зустріч підняли літаки КНР, розповіли медіа. Інцидент стався на тлі нової безпекової доктрини Сполучених Штатів Америки, які пропонують союзникам робити більше для власного самостійного захисту. Що відбулось у небі між Китаєм та Південною Кореєю ы який зв'язок з новою доктриною безпеки Дональда Трампа?

7-а армія ВПС США з авіабази Осан (Osan Air Base, неподалік від Сеулу) у Південній Кореї, проводила тижневі навчання, орієнтовно, в період між 16-20 лютого. Одного дня ледь не сталось бойове зіткнення з китайськими винищувачами, повідомило медіа Yonhap. З'ясувалось, що близько 10 винищувачів F-16 летіли над Жовтим морем та увійшли у повітряний простір між зонами відповідальності Пекіну та Сеулу. США не так часто проводять маневри у цій ділянці, тому китайські військові відреагували на інцидент та у відповідь відправили на перехоплення власні літаки.

Медіа отримали інформацію про інцидент у п'ятницю 20 лютого, але журналісти не вказали, коли саме він стався. Анонімне джерело повідомило, що пілоти США попередили армію Південної Кореї про проведення польотів, але не уточнила, яка мета навчань. Також зауважується, що міністерство оборони країни не має можливості "перевіряти військові операції за участю ресурсів ВМС США".

Yonhap пояснило, що намагалось отримати коментарі командування Збройних сил США в Кореї (USFK), але відповіді не було. При цьому нагадали про зміну безпекової доктрини Вашингтона. Одна з оновлених тез доктрини — зміна ставлення США до Індо-Тихоокеанського регіону і пропозиція до місцевих союзників навчитись обороняти себе самостійно. Серед іншого, у регіоні збережуть "ядерну парасольку", але більше уваги приділятимуть Тайваню та Філіппінам.

"Південь здатний взяти на себе основну відповідальність за стримування Півночі за допомогою "критично важливої, але більш обмеженої" підтримки США", — ідеться у статті Yonhap.

США та Китай — деталі

Зазначимо, Фокус писав про активність армії Китаю біля Тайваню, який є союзником США. Один з інцидентів стався у травні 2024 року. Міністерство оборони Тайваню заявило, що у зону відповідальності ППО увійшли 17 китайських літаків, а в цілому навколо острова зібрали 26 літаків фронтової авіації. При цьому місцеві політики заявили, що таким чином Пекін намагається тиснути на Тайбей та на вибори антикомуністичного президента.

Навесні 2025 року з'явився аналіз протистояння між США та Китаєм та оцінка ймовірності воєнного протистояння. Аналітики порталу The National Interest пояснили, що Пекін може вторгнутись в Тайвань вже у 2027 році та експерти досі не можуть зрозуміти, чи заступиться Вашингтон за союзників.

Нагадуємо, 11 лютого медіа Daily Mail повідомило про швидкісні темпи будівництва субмарин Китаю і про те, куди Пекін направить нові підводні човни.