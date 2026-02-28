Сотни тысяч банкнот разлетелись по дороге: в Боливии упал военный самолет, набитый деньгами (видео)

В районе города Эль-Альто в Боливии 27 февраля упал военный самолет, который был набит деньгами. На борту были сотни тысяч купюр боливиано, которые при падении разлетелись по дороге.

Самолетом, который потерпел крушение, был Hercules ВВС Боливии. Об этом сообщило издание El Deber.

При падении борт, "приземлившийся" на дороге, столкнулся с несколькими транспортными средствами, которые двигались по автомагистрали. В результате аварии известно уже о по меньшей мере одном погибшем человеке.

На кадрах, которые распространяются в сети, видно часть фюзеляжа, а также слышны крики людей, умоляющих о помощи.

Вокруг места авиакатастрофы собралась целая толпа. Люди, пользуясь хаосом на месте аварии, бросились собирать деньги, разлетевшиеся вдоль дороги, а полицейские пытаются их сдержать.

Відео дня

Впоследствии выяснилось, что это был самолет C-130 Hercules, принадлежащий Воздушным силам Боливии. Его ВВС арендуют исключительно для осуществления грузовых перевозок.

Как пишет агентство Reuters, самолет перевозил новые банкноты во внутренние районы страны. Международный аэропорт Эль-Альто был временно закрыт после аварии.

Свидетели инцидента утверждают, что самолет при падении уничтожил более десятка транспортных средств. Кроме автомобилей гражданских, также были уничтожены грузовики, которые ехали по автостраде.

Одна из цистерн с водой аэропорта прибыла на случай пожара, хотя сам самолет, как утверждают очевидцы, не взорвался. На месте есть несколько пострадавших, которые получают медицинскую помощь. Официальных комментариев о причинах и последствиях авиакатастрофы власти и полиция пока не предоставляли.

