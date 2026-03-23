Ставки на ядерну війну та погрози журналістам: як працює платформа Polymarket

Журналістка Наташа Лік відвідала перший у світі бар Polymarket, платформи для прогнозування, що дозволяє користувачам робити ставки на все, від справ Епштейна до року другого пришестя Ісуса Христа. І розповіла, що в ній є страшного.

Новий бар Polymarket, "присвячений спостереженню за ситуацією", відкрився всього за 15 хвилин ходьби від Білого дому. На думку журналістки Telegraph, цей тимчасовий заклад платформи прогнозів у Вашингтоні, можливо, є найдивнішим і найтривожнішим місцем для відпочинку у світі.

Платформа прогнозів Polymarket розширилася в офлайн

"Уявіть собі спортивний бар... але тільки для моніторингу ситуації — прямі трансляції X, радар польотів, термінали Bloomberg і екрани Polymarket", — оголосила платформа за кілька днів до урочистого відкриття. На попередніх фотографіях рекламувалося щось середнє між нічним клубом і торговим майданчиком: бар, оточений екранами, заповненими складними графіками і барвистими даними.

Але екрани в день відкриття не працювали, а головною прикрасою залу став величезний світлодіодний глобус із підсвічуванням, на якому висвічувалися типи подій, на які користувачі могли робити ставки.

Глобус у барі Polymarket Фото: Скриншот

"Припинення вогню між США та Іраном до... 31 грудня?" — свідчило одне спливаюче вікно. "Переможець чемпіонату світу з футболу 2026 року", — свідчило інше; 15 відсотків припустили, що це буде Іспанія, а 13 відсотків — Англія.

Тим часом по колу передавали бутафорські газети із заголовками про "моніторинг ситуації".

Прихильники Polymarket стверджують, що платформа пропонує унікально точний спосіб прогнозування світових подій. На їхню думку, якщо користувачі готові робити ставки реальними грошима на той чи інший результат, їхні ставки відображатимуть реальну оцінку ймовірності, а не просто думку.

Платформа прогнозів Polymarket — що відомо

Заснована Шейном Копланом 2020 року, ця криптоплатформа та її конкуренти пропонують користувачам можливість фактично створювати власні ринки ставок, даючи їм змогу робити ставки на спорт, політику і навіть на перспективу ядерної війни, використовуючи "контракти на події".

Шейн Коплан — голова Polymarket Фото: Скриншот

Популярність Polymarket різко зросла під час президентських виборів у США 2024 року, коли багато хто на цій платформі зробив ставку на повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Відтоді бізнес процвітає, чому, принаймні частково, сприяли військові дії президента США у Венесуелі та на Близькому Сході. За три місяці до війни було зроблено ставки на суму близько 530 мільйонів доларів на те, коли США завдадуть удару по Ірану, і успіх платформи був настільки великий, що вартість Polymarket зараз оцінюється в 9 мільярдів доларів.

Компанія, яка, попри те, що була заснована в США, вважається офшорною організацією, тим часом порівнює себе з державною інформаційною службою. Коплан назвав її "Новини 2.0".

Критики дотримуються зовсім іншого погляду, стверджуючи, що такі додатки, як Polymarket, сприяють наживі на війні, створюють можливості для інсайдерської торгівлі і навіть становлять загрозу національній безпеці.

Polymarket — найгучніші скандали

З'явилися твердження, що деякі люди з оточення Трампа використовують конфіденційну інформацію в особистих цілях на цій платформі. У січні таємничий трейдер заробив понад 400 000 доларів, зробивши ставки на повалення Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

"Найбільш корумпованим куточком Вашингтона, мабуть, є перетин ринків прогнозів і федерального уряду", — заявив тоді конгресмен-демократ Річі Торрес.

В умовах посилення контролю за діяльністю компанії Polymarket оголосила про заходи щодо посилення моніторингу підозрілої активності з боку своїх користувачів.

Хоча американське законодавство забороняє робити прямі ставки на війну і смерть, Polymarket розмістила свій іранський ринок на своїй основній платформі, що технічно виключає доступ для клієнтів з Америки. Проте багато хто, як вважають, отримує до нього доступ, використовуючи віртуальні приватні мережі, які приховують особистість і місце розташування користувачів.

В одному особливо тривожному інциденті, пов'язаному з війною, деякі гравці в Polymarket, очевидно, навіть активно намагалися маніпулювати фактами з метою отримання прибутку.

Журналіст видання Times of Israel Емануель Фабіан на початку березня повідомив, що отримував погрози вбивством від людей, які намагалися чинити на нього тиск, щоб змусити його змінити свій репортаж про ракетний удар під Єрусалимом.

Користувачі платформи погрожували вбити журналіста з Ізраїлю

Повідомлення були пов'язані з парі на суму 23 мільйони доларів, укладеним на Polymarket, результат якого залежав від того, чи завдасть Іран удару по Ізраїлю 10 березня. Того дня Фабіан написав короткий репортаж для онлайн-блогу Times of Israel про іранську атаку, внаслідок якої боєголовка влучила у відкриту місцевість за межами Єрусалима. Він підтвердив цю інформацію, поговоривши з рятувальними службами і переглянувши відеозапис інциденту.

Незабаром після цього почалися погрози. "У вас залишилося 90 хвилин, щоб оновити брехню", — свідчила одна з них: "Якщо ви це зробите, то за хвилину вирішите найсерйознішу проблему, яку самі собі створили в житті".

Ще один користувач, який стверджує, що втратив 900 000 доларів, попередив Фабіана, що "вкладе не менше цієї суми, щоб покінчити з ним".

Компанія Polymarket засудила "переслідування і погрози" на адресу Фабіана, заявивши, що "заблокувала акаунти" причетних до цього осіб і передасть їхні дані владі.

Журналістка зазначає, що цей інцидент не зупинив тих, хто прийшов до бару. Причому користувачі платформи вважають, що вони навіть "допомагають", коли роблять ставки на військові дії.

"Якщо ви живете в зоні бойових дій, точна інформація справді важлива", — каже 28-річний блогер Бен Шиндел. Він стверджує, що Polymarket може надати тим, хто опинився в зоні конфлікту, "інформацію про те, чи слід їм переселятися і як довго триватиме війна".

Нагадаємо, на платформі Polymarket роблять ставки і на війну в Україні. Так, у листопаді минулого року виник скандал з Інститутом вивчення війни та наступом ЗС РФ на Мирноград.

А в березні 2025 року букмекери на Polymarket почали приймати ставки на повернення Христа у 2025 році. Станом на липень ставка зібрала понад 731 000 доларів, а ймовірність другого пришестя Ісуса оцінювали у 2%.