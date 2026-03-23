Ставки на ядерную войну и угрозы журналистам: как работает платформа Polymarket

Журналистка Наташа Лик посетила первый в мире бар Polymarket, платформы для прогнозирования, позволяющей пользователям делать ставки на все, от дел Эпштейна до года второго пришествия Иисуса Христа. И рассказала, что в ней есть пугающего.

Новый бар Polymarket, "посвященный наблюдению за ситуацией", открылся всего в 15 минутах ходьбы от Белого дома. По мнению журналистки Telegraph, это временное заведение платформы прогнозов в Вашингтоне, возможно, является самым странным и самым тревожным местом для отдыха в мире.

Платформа прогнозов Polymarket расширилась в офлайн

"Представьте себе спортивный бар… но только для мониторинга ситуации – прямые трансляции X, радар полетов, терминалы Bloomberg и экраны Polymarket", – объявила платформа за несколько дней до торжественного открытия. На предварительных фотографиях рекламировалось нечто среднее между ночным клубом и торговой площадкой: бар, окруженный экранами, заполненными сложными графиками и красочными данными.

Но экраны в день открытия не работали, а главным украшением зала стал огромный светодиодный глобус с подсветкой, на котором высвечивались типы событий, на которые пользователи могли делать ставки.

Глобус в баре Polymarket Фото: Скриншот

"Прекращение огня между США и Ираном к… 31 декабря?" — гласило одно всплывающее окно. "Победитель чемпионата мира по футболу 2026 года", — гласило другое; 15 процентов предположили, что это будет Испания, а 13 процентов — Англия.

Тем временем по кругу передавали бутафорские газеты с заголовками о "мониторинге ситуации".

Сторонники Polymarket утверждают, что платформа предлагает уникально точный способ прогнозирования мировых событий. По их мнению, если пользователи готовы делать ставки реальными деньгами на тот или иной исход, их ставки будут отражать реальную оценку вероятности, а не просто мнение.

Платформа прогнозов Polymarket – что известно

Основанная Шейном Копланом в 2020 году, эта криптоплатформа и ее конкуренты предлагают пользователям возможность фактически создавать собственные рынки ставок, позволяя им делать ставки на спорт, политику и даже на перспективу ядерной войны, используя "контракты на события".

Шейн Коплан - глава Polymarket Фото: Скриншот

Популярность Polymarket резко возросла во время президентских выборов в США 2024 года, когда многие на этой платформе сделали ставку на возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

С тех пор бизнес процветает, чему, по крайней мере частично, способствовали военные действия президента США в Венесуэле и на Ближнем Востоке. За три месяца до войны были сделаны ставки на сумму около 530 миллионов долларов на то, когда США нанесут удар по Ирану, и успех платформы был настолько велик, что стоимость Polymarket сейчас оценивается в 9 миллиардов долларов.

Компания, которая, несмотря на то, что была основана в США, считается офшорной организацией, тем временем сравнивает себя с государственной информационной службой. Коплан назвал ее "Новости 2.0".

Критики придерживаются совершенно иной точки зрения, утверждая, что такие приложения, как Polymarket, способствуют наживе на войне, создают возможности для инсайдерской торговли и даже представляют угрозу национальной безопасности.

Polymarket – самые громкие скандалы

Появились утверждения, что некоторые люди из окружения Трампа используют конфиденциальную информацию в личных целях на этой платформе. В январе таинственный трейдер заработал более 400 000 долларов, сделав ставки на свержение Николаса Мадуро в Венесуэле.

"Самым коррумпированным уголком Вашингтона, пожалуй, является пересечение рынков прогнозов и федерального правительства", — заявил тогда конгрессмен-демократ Ричи Торрес.

В условиях усиления контроля за деятельностью компании Polymarket объявила о мерах по усилению мониторинга подозрительной активности со стороны своих пользователей.

Хотя американское законодательство запрещает делать прямые ставки на войну и смерть, Polymarket разместила свой иранский рынок на своей основной платформе, что технически исключает доступ для клиентов из Америки. Тем не менее, многие, как полагают, получают к нему доступ, используя виртуальные частные сети, которые скрывают личность и местоположение пользователей.

В одном особенно тревожном инциденте, связанном с войной, некоторые игроки в Polymarket, по всей видимости, даже активно пытались манипулировать фактами с целью получения прибыли.

Журналист издания Times of Israel Эмануэль Фабиан в начале марта сообщил, что получал угрозы убийством от людей, пытавшихся оказать на него давление, чтобы заставить его изменить свой репортаж о ракетном ударе под Иерусалимом.

Пользователи платформы угрожали убить журналиста из Израиля

Сообщения были связаны с пари на сумму 23 миллиона долларов, заключенным на Polymarket, исход которого зависел от того, нанесет ли Иран удар по Израилю 10 марта. В тот день Фабиан написал короткий репортаж для онлайн-блога Times of Israel о иранской атаке, в результате которой боеголовка попала в открытую местность за пределами Иерусалима. Он подтвердил эту информацию, поговорив со спасательными службами и просмотрев видеозапись инцидента.

Вскоре после этого начались угрозы. "У вас осталось 90 минут, чтобы обновить ложь", — гласила одна из них: "Если вы это сделаете, то за минуту решите самую серьезную проблему, которую сами себе создали в жизни".

Еще один пользователь, утверждающий, что потерял 900 000 долларов, предупредил Фабиана, что "вложит не меньше этой суммы, чтобы покончить с ним".

Компания Polymarket осудила "преследования и угрозы" в адрес Фабиана, заявив, что "заблокировала аккаунты" причастных к этому лиц и передаст их данные властям.

Журналистка отмечает, что этот инцидент не остановил тех, кто пришел в бар. Причем пользователи платформы считают, что они даже "помогают", когда делают ставки на военные действия.

"Если вы живете в зоне боевых действий, точная информация действительно важна", — говорит 28-летний блогер Бен Шиндел. Он утверждает, что Polymarket может предоставить тем, кто оказался в зоне конфликта, "информацию о том, следует ли им переселяться и как долго продлится война".

Напомним, на платформе Polymarket делают ставки и на войну в Украине. Так, в ноябре прошлого года возник скандал с Институтом изучения войны и наступлением ВС РФ на Мирноград.

А в марте 2025 года букмекеры на Polymarket начали принимать ставки на возвращение Христа в 2025 году. По состоянию на июль ставка собрала более 731 000 долларов, а вероятность второго пришествия Иисуса оценивалась в 2%.