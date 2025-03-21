Букмекеры открыли ставки на возвращение Христа в 2025 году: какой коэффициент

Ставка на второе пришествие Иисуса уже собрала 64 821 доллар. Рынок будет считать, что прогноз сбылся, если Христос вернется до 31 декабря 2025 года.

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Букмекеры начали принимать ставки на то, состоится ли возвращение Иисуса Христа в 2025 году. По состоянию на 21 марта вероятность второго пришествия в этом году оценивается игроками в 3%. Ставки принимают на платформе американского рынка прогнозов на основе криптовалюты Polymarket.

Возвращение Иисуса Христа в 2025 году по ставкам игроков вероятно на 3% Фото: Скриншот

Объем торговли на 21 марта 2025 года составил 64 821 доллар США.

В правилах ставки указано, что рынок примет ответ "Да" за выигрышный, если второе пришествие Иисуса Христа произойдет до 23:59 по североамериканскому восточному времени 31 декабря 2025 года. Иначе прогноз не сбудется и рынком будет принят ответ "Нет". Также уточняется, что решение будет принято на основании "консенсуса надежных источников".

Напомним, на платформе Polymarket также принимают ставки о прекращении огня в войне РФ против Украины до конца 2025 года. По состоянию на 16 февраля по ставкам игроков такая вероятность оценивалась в 73%. На 21 марта вероятность перемирия оценивалась в 70%. отмечается, что речь идет об официальном соглашении, подтвержденном сторонами публично.

В январе 2025 года СМИ писали, что доктор Даниэл Макклеллан, почетный член Бирмингемского университета, раскрыл тайну появления "второго имени" Иисуса. Ученый объяснил, откуда взялась буква "Н" во фразе "Jesus H. Christ".