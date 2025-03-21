Букмекери відкрили ставки на повернення Христа у 2025 році: який коефіцієнт

Ставка на друге пришестя Ісуса вже зібрала 64 821 долар. Ринок вважатиме, що прогноз справдився, якщо Христос повернеться до 31 грудня 2025 року.

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Букмекери почали приймати ставки на те, чи відбудеться повернення Ісуса Христа у 2025 році. Станом на 21 березня імовірність другого пришестя цього року оцінюється гравцями у 3%. Ставки приймають на платформі американського ринку прогнозів на основі криптовалюти Polymarket.

Повернення Ісуса Христа у 2025 році за ставками гравців імовірне на 3% Фото: Скриншот

Об'єм торгівлі на 21 березня 2025 року склав 64 821 долар США.

У правилах ставки зазначено, що ринок прийме відповідь "Так" за виграшну, якщо друге пришестя Ісуса Христа станеться до 23:59 за північноамериканським східним часом 31 грудня 2025 року. Інакше прогноз не справдиться та ринком буде прийнята відповідь "Ні". Також уточнюється, що рішення буде ухвалено на підставі "консенсусу надійних джерел".

Нагадаємо, на платформі Polymarket також приймають ставки щодо припинення вогню у війні РФ проти України до кінця 2025 року. Станом на 16 лютого за ставками гравців така імовірність оцінювалася у 73%. На 21 березня вірогідність перемир'я оцінювалася у 70%. зазначається, що мова йде про офіційну угоду, підтверджену сторонами публічно.

У січні 2025 року ЗМІ писали, що доктор Даніел Макклеллан, почесний член Бірмінгемського університету, розкрив таємницю появи "другого імені" Ісуса. Вчений пояснив, звідки взялася літера "Н" у фразі "Jesus H. Christ".