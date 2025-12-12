Они делали ставки на войну в Украине: аналитик ISW помог пользователям заработать миллионы

15 ноября пользователи одной из игровых платформ делали ставки, будет ли захвачен Мирноград еще до ночи. Оккупация казалась маловероятной, но ставки на это принесли инвесторам круглые суммы. Выяснилось, что мошенничеству поспособствовало "несанкционированное редактирование" карты ISW.

15 ноября, когда ВС РФ наступали на окраины Мирнограда в Донецкой области, инвесторы делали ставки на результаты боев. Для этого они использовали игровую платформу Polymarket. В случае оккупации города еще до ночи несколько отдельных пользователей могли заработать до 33 000% прибыли. И им это удалось, хотя фактически населенный пункт контролировали Силы обороны. Об этом 11 декабря сообщили в онлайн-издании американского аналитического центра Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Это произошло благодаря вмешательству аналитика американского Института изучения войны, на данные которого опираются в Polymarket. По данным СМИ, как раз перед тем, как было определено, какие ставки сыграли, в карту фронта в Украине внесли изменения. Ее отреагировали так, будто оккупанты установили контроль над ключевым перекрестком в Мирнограде. На самом же деле признаков такого прогресса не было. Уже на следующее утро, после того, как деньги выплатили победителям ставки, изменения на карте загадочно исчезли.

17 ноября в ISW опубликовали заявление о "несанкционированном и не утвержденном редактировании интерактивной карты вторжения России в Украину" ночью с 15 на 16 ноября. Аналитики заверили, что изменения были удалены еще до начала рабочего дня.

Уже на следующий день с портала удалили имя одного из исследователей и автора ежедневных карт Украины. По данным источников, его работника уволили, но официальных подтверждений нет.

Пользователей Polymarket, которые делали ставки на бои за Мирноград, ожидаемо возмутило мошенничество. Один из них заявил, что ISW "однозначно потеряла свою репутацию". Всего на оккупацию украинского города поставили 1,3 миллиона долларов. В то же время тех, кто жаловался на ситуацию в соцсетях, раскритиковали за ставки на войну и разрушения.

"Конечно, ISW никогда не просил Polymarket использовать его данные. Очевидной целью аналитического центра является использование его надежных карт законодателями, военными и престижными СМИ, такими как New York Times, а не онлайн-игроками, которые готовы рискнуть своими сбережениями на российском наступлении, продвигающемся на полмили на запад", — отметили в Responsible Statecraft.

В комментарии одному из СМИ представители центра осудили ставки на боевые действия и заявили, что категорически не дают согласия на использование их карт для этого. Однако юридические последствия за такие азартные игры практически отсутствуют.

Пользователи Polymarket рассказали аналитикам, что ISW уже неоднократно помогал в нечестной игре, в частности внеся ложные данные на карты по захвату железной дороги в Купянске 29 октября. Вокруг нее до сих пор идут бои, а конкуренты, в том числе Deep State, такое продвижение врага не фиксировали.

Напомним, аналитики DeepState проинформировали, что ВС РФ продвинулись на двух участках Покровского направления и приблизились с востока к окрестностям Мирнограда. Кроме того, российские оккупанты расширили плацдарм на Добропольском выступе.

10 декабря в СМИ информировали, что все дороги, которые могли бы обеспечить выход из Мирнограда, сейчас находятся в "серой зоне". Украинские военные, которые пытаются покинуть город, несут потери на ключевых маршрутах.