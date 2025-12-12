Вони робили ставки на війну в Україні: аналітик ISW допоміг користувачам заробити мільйони

15 листопада користувачі однієї з ігрових платформ робили ставки, чи буде захоплений Мирноград ще до ночі. Окупація здавалася малоймовірною, але ставки на це принесли інвесторам круглі суми. З'ясувалось, що шахрайству посприяло "несанкціоноване редагування" мапи ISW.

15 листопада, коли ЗС РФ наступали на околиці Мирнограда у Донецькій області, інвестори робити ставки на результати боїв. Для цього вони використовували ігрову платформу Polymarket. В разі окупації міста ще до ночі кілька окремих користувачів могли заробити до 33 000% прибутку. І їм це вдалося, хоча фактично населений пункт контролювали Сили оборони. Про це 11 грудня повідомили в онлайн-виданні американського аналітичного центру Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Це відбулося завдяки втручанню аналітика американського Інституту вивчення війни, на дані якого спираютьсяся у Polymarket. За даними ЗМІ, якраз перед тим, як було визначено, які ставки зіграли, у мапу фронту в Україні внесли зміни. Її відреагували так, ніби окупанти встановили контроль над ключовим перехрестям у Мирнограді. Насправді ж ознак такого прогресу не було. Вже наступного ранку, після того, як гроші виплатили переможцям ставки, зміни на мапі загадково зникли.

17 листопада в ISW опублікували заяву про "несанкціоноване і не затверджене редагування інтерактивної мапи вторгнення Росії в Україну" вночі з 15 на 16 листопада. Аналітики запевнили, що зміни були видалені ще до початку робочого дня.

Вже наступного дня з порталу видалили ім'я одного з дослідників та автора щоденних мап України. За даними джерел, його працівника звільнили, але офіційних підтверджень немає.

Користувачів Polymarket, які робили ставки на бої за Мирноград, очікувано обурило шахрайство. Один з них заявив, що ISW "однозначно втратила свою репутацію". Загалом на окупацію українського міста поставили 1,3 мільйона доларів. Водночас тих, хто скаржився на ситуацію у соцмережах, розкритикували за ставки на війну та руйнування.

"Звичайно, ISW ніколи не просив Polymarket використовувати його дані. Очевидною метою аналітичного центру є використання його надійних карт законодавцями, військовими та престижними ЗМІ, такими як New York Times, а не онлайн-гравцями, які готові ризикнути своїми заощадженнями на російському наступі, що просувається на півмилі на захід", — зауважили у Responsible Statecraft.

У коментарі одному зі ЗМІ представники центру засудили ставки на бойові дії та заявили, що категорично не дають згоди на використання їхніх мап для цього. Однак юридичні наслідки за такі азартні ігри практично відсутні.

Користувачі Polymarket розповіли аналітикам, що ISW вже неодноразово допомагав у нечесній грі, зокрема внісши неправдиві дані на мапи щодо захоплення залізниці у Куп'янську 29 жовтня. Навколо неї досі точаться бої, а конкуренти, в тому числі Deep State, таке просування ворога не фіксували.

Нагадаємо, аналітики DeepState проінформували, що ЗС РФ просунулись на двох ділянках Покровського напрямку та наблизились зі сходу до околиць Мирнограда. Окрім того, російські окупанти розширили плацдарм на Добропільському виступі.

10 грудня у ЗМІ інформували, що усі дороги, які могли б забезпечити вихід із Мирнограда, наразі перебувають у "сірій зоні". Українські військові, які намагаються залишити місто, зазнають втрат на ключових маршрутах.