Затонулий корабель судного дня на Темзі виявився легкою ціллю для Ірану і РФ

Пароплав SS Richard Montgomery, затонув у 1944 році з 1400 тонн вибухівки на борту. І він досі на дні Темзи. Тепер у Лондоні переживають, що "корабель судного дня", як його називають, атакують дронами і спровокують справжній апокаліпсис.

Коли 1944 року пароплав "Річард Монтгомері" вирушив до Нормандії, загроза з боку Люфтваффе і підводних човнів була досить значною. Американський вантажний корабель класу "Ліберті" перевозив велику кількість боєприпасів до Франції, але через шторм він так і не зміг вийти за межі Темзи. Тепер, потонувши біля Ширнесса, графство Кент, корабель став легкою мішенню для атак безпілотників Росії та Ірану, пише The Telegraph.

"Корабель судного дня" досі на дні Темзи і досі небезпечний

У 2025 році літакам було заборонено пролітати над уламками корабля через побоювання, що ворожі країни планують його атакувати. А на російському телебаченні відкрито заявляли, що Москва має атакувати те, що залишилося від "Річарда Монтгомері". Вважається, що саме Росія стоїть за серією спостережень безпілотників поблизу військових об'єктів по всій Європі.

У попередніх урядових оцінках попереджали, що вибух судна Richard Montgomery може спричинити "масштабні руйнування і загибель людей", спрямувавши цунамі заввишки 5 метрів у бік графств Кент, Ессекс і найбільшого у Великій Британії терміналу зрідженого природного газу на острові Грейн.

Є побоювання, що безпілотники можуть атакувати тендітні щогли "корабля судного дня", що зловісно підносяться над поверхнею Темзи, на вибуховий вантаж, що знаходиться внизу.

На борту корабля перебуває цілий арсенал вибухових речовин: фугасні бомби загального призначення, осколкові бомби, призначені для розкидання осколків на великі відстані, і запальні пристрої, зокрема бомби з білим фосфором.

Будь-який вибух може спричинити стрімку повінь у Північному Кенті та Південному Ессексі, пробивши їхні протипаводкові споруди.

Урядові джерела визнали, що були готові до можливості атаки безпілотників на затонуле судно, що лежить за кількасот метрів від судноплавних шляхів, які ведуть до порту Мідвей.

Безпольотна зона була введена після публікації торік урядового звіту про обстеження місця аварії. У ньому було виявлено "значне" погіршення його стану.

Фото: vesselfinder.com

Катя Бего, старший науковий співробітник європейської програми аналітичного центру Chatham House, заявила: "Зловмисник може контрабандою провезти досконаліші безпілотники або оснастити наявні в продажу комерційні безпілотники вибухівкою і... здійснити атаку безпосередньо з території Великої Британії".

Вона додала: "Найстрашніше, що для здійснення диверсійної атаки з використанням наявних у продажу дронів не обов'язково бути висококваліфікованим секретним агентом. Найбільша проблема — це придбання вибухівки і пошук хорошого пілота дрона".

Цього тижня було розширено морську зону, яка забороняє суднам наближатися до місця аварії, щоб провести нове обстеження. Ця безпольотна зона, введена в червні, є першим постійним обмеженням повітряного простору над судном "Річард Монтгомері" відтоді, як воно сіло на мілину в серпні 1944 року.

Половину боєприпасів було витягнуто під час рятувальних робіт після посадки на мілину, але інша частина вантажу залишилася на борту, коли судно почало затоплюватися через тріщину в корпусі. Вибухівка залишається недоторканою через побоювання, що нова рятувальна операція призведе до її детонації.

Марко Вісс, професор міжнародної історії та безпеки в Ланкастерському університеті, заявив, що диверсанти, ймовірно, будуть "маріонетками", найнятими для проведення операції.

Він сказав: "Це майже рівносильно акту війни, залежно від того, як це інтерпретувати. Якби це зробили Росія або Іран... то вони, можливо, використовували б більш професійних маріонеток, тому що це складніша операція".

У вівторок лорд Біміш, голова парламентського комітету з розвідки та безпеки, попередив, що Росія та Іран платять людям у Великій Британії за організацію "опосередкованих" атак.

