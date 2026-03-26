Затонувший корабль судного дня на Темзе оказался легкой целью для Ирана и РФ

Пароход SS Richard Montgomery, затонул в 1944 году с 1400 тонн взрывчатки на борту. И он до сих пор на дне Темзы. Теперь в Лондоне переживают, что "корабль судного дня", как его называют, атакуют дронами и спровоцируют настоящий апокалипсис.

Когда в 1944 году пароход "Ричард Монтгомери" отправился в Нормандию, угроза со стороны Люфтваффе и подводных лодок была весьма значительной. Американский грузовой корабль класса "Либерти" перевозил большое количество боеприпасов во Францию ​, но из-за шторма он так и не смог выйти за пределы Темзы. Теперь, утонув у Ширнесса, графство Кент, корабль стал легкой мишенью для атак беспилотников России и Ирана, пишет The Telegraph.

"Корабль судного дня" до сих пор на дне Темзы и до сих пор опасен

В 2025 году самолетам было запрещено пролетать над обломками корабля , из-за опасений, что враждебные страны планируют его атаковать. А на российском телевидении в открытую заявляли, что Москва должна атаковать то, что осталось от "Ричарда Монтгомери". Считается, что именно Россия стоит за серией наблюдений беспилотников вблизи военных объектов по всей Европе .

В предыдущих правительственных оценках предупреждалось, что взрыв судна Richard Montgomery может вызвать "масштабные разрушения и гибель людей", направив цунами высотой 5 метров в сторону графств Кент, Эссекс и крупнейшего в Великобритании терминала сжиженного природного газа на острове Грэйн.

Есть опасения, что беспилотники могут атаковать хрупкие мачты "корабля судного дня", зловеще возвышающиеся над поверхностью Темзы, на находящийся внизу взрывной груз.

На борту корабля находится целый арсенал взрывчатых веществ: фугасные бомбы общего назначения, осколочные бомбы, предназначенные для разбрасывания осколков на большие расстояния, и зажигательные устройства, в том числе бомбы с белым фосфором.

Любой взрыв может вызвать стремительное наводнение в Северном Кенте и Южном Эссексе, пробив их противопаводковые сооружения.

Правительственные источники признали, что были готовы к возможности атаки беспилотников на затонувшее судно, лежащее в нескольких сотнях метров от судоходных путей, ведущих в порт Мидуэй.

Бесполетная зона была введена после публикации в прошлом году правительственного отчета об обследовании места крушения. В нем было выявлено "значительное" ухудшение его состояния.

"Ричард Монтгомери" - это "корабль судного дня" Фото: vesselfinder.com

Катя Бего, старший научный сотрудник европейской программы аналитического центра Chatham House, заявила: "Злоумышленник может контрабандой провезти более совершенные беспилотники или оснастить имеющиеся в продаже коммерческие беспилотники взрывчаткой и... совершить атаку непосредственно с территории Великобритании".

Она добавила: "Самое страшное, что для совершения диверсионной атаки с использованием имеющихся в продаже дронов не обязательно быть высококвалифицированным секретным агентом. Самая большая проблема — это приобретение взрывчатки и поиск хорошего пилота дрона".

На этой неделе была расширена морская зона, запрещающая судам приближаться к месту крушения, чтобы провести новое обследование. Эта бесполетная зона, введенная в июне, является первым постоянным ограничением воздушного пространства над судном "Ричард Монтгомери" с тех пор, как оно село на мель в августе 1944 года.

Половина боеприпасов была извлечена во время спасательных работ после посадки на мель, но остальная часть груза осталась на борту, когда судно начало затапливаться через трещину в корпусе. Взрывчатка остается нетронутой из-за опасений, что новая спасательная операция приведет к ее детонации.

Марко Висс, профессор международной истории и безопасности в Ланкастерском университете, заявил, что диверсанты, вероятно, будут "марионетками", нанятыми для проведения операции.

Он сказал: "Это почти равносильно акту войны, в зависимости от того, как это интерпретировать. Если бы это сделали Россия или Иран... то они, возможно, использовали бы более профессиональных марионеток, потому что это более сложная операция".

Во вторник лорд Бимиш, председатель парламентского комитета по разведке и безопасности, предупредил, что Россия и Иран платят людям в Великобритании за организацию "опосредованных" атак.

