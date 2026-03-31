Може коштувати тисячі євро: у Парижі продадуть шматок Ейфелевої вежі

Ця культова пам'ятка височіє над Парижем уже 139 років, переживши дві світові війни. І тепер той, у кого вистачить грошей, зможе поставити шматочок Ейфелевої вежі у себе вдома.

Будівництво Ейфелевої вежі розпочалося в січні 1887 року, і відтоді вона стала світовою визначною пам'яткою, яка приваблює натовпи відвідувачів щороку. Шанувальники цієї вражаючої споруди будуть раді дізнатися, що у них є можливість стати власником її фрагмента. Шматок оригінальних сходів буде виставлено на аукціон лише через кілька місяців, пише паризький аукціонний дім Artcurial, який проведе торги 21 травня.

Шматки Ейфелевої вежі дуже популярні у колекціонерів

У 1983 році гвинтові сходи, що спускалися з другого і третього поверхів Ейфелевої вежі, були демонтовані і замінені ліфтами.

Сходи на Ейфелевій вежі демонтували, замінивши ліфтами

Сходи розділили на 24 секції, і одна з них зараз знаходиться на першому поверсі Ейфелевої вежі.

Ще три фрагменти можна знайти в Музеї заліза, Музеї Орсе і Ла-Віллет — усі вони розташовані в Парижі.

Інші екземпляри, продані на аукціонах, розкидані по всьому світу, а ще один ось-ось буде виставлений на продаж.

Ці сходи заввишки 2,59 метра продає анонімний власник після того, як вони 40 років перебували в його колекції.

Фрагмент Ейфелевої вежі може коштувати дуже дорого

За оцінками аукціонного дому Artcurial, сходи можуть бути продані за суму до 150 000 євро.

Фрагмент складається з 14 сходинок, що відходять від хрестоподібної основи, і виготовлений зі сталі та листового металу, скріпленого заклепками.

Фахівець Artcurial зі стилю ар-деко Сабріна Долла розповіла, що продати шматочок Ейфелевої вежі власника змусили "обставини".

За її словами, компактніші секції сходів продаються краще, бо покупці можуть розмістити їх у більшості приміщень.

Раніше аукціонний дім продавав і інші елементи сходів з Ейфелевої вежі, і в 2013 році один з них був проданий за 212 458 євро.

Секція номер 13 була продана за значну суму в 523 800 євро в 2016 році, а секція номер чотири була продана за 162 500 євро.

Зовсім недавно ділянку під номером 17 було придбано за 253 500 євро.

