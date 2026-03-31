Может стоит тысячи евро: в Париже продадут кусок Эйфелевой башни

Эта культовая достопримечательность возвышается над Парижем уже 139 лет, пережив две мировые войны. И теперь тот, у кого хватит денег, сможет поставить кусочек Эйфелевой башни у себя дома.

Строительство Эйфелевой башни началось в январе 1887 года, и с тех пор она стала мировой достопримечательностью, привлекающей толпы посетителей каждый год. Поклонники этого впечатляющего сооружения будут рады узнать, что у них есть возможность стать владельцем его фрагмента. Кусок оригинальной лестницы будет выставлен на аукцион всего через пару месяцев, пишет парижский аукционный дом Artcurial, который проведет торги 21 мая.

Куски Эйфелевой башни очень популярны у коллекционеров

В 1983 году винтовые лестницы, спускавшиеся со второго и третьего этажей Эйфелевой башни, были демонтированы и заменены лифтами.

Лестницу на Эйфелевой башне демонтировали, заменив лифтами

Лестницы разделили на 24 секции, и одна из них сейчас находится на первом этаже Эйфелевой башни.

Еще три фрагмента можно найти в Музее железа, Музее Орсе и Ла-Виллет — все они находятся в Париже.

Другие экземпляры, проданные на аукционах, разбросаны по всему миру, а еще один вот-вот будет выставлен на продажу.

Эта лестница высотой 2,59 метра продается анонимным владельцем после того, как она 40 лет находилась в его коллекции.

Фрагмент Эйфелевой башни может стоит очень дорого

По оценкам аукционного дома Artcurial, лестница может быть продана за сумму до 150 000 евро.

Фрагмент состоит из 14 ступеней, отходящих от крестообразного основания, и изготовлен из стали и листового металла, скрепленного заклепками.

Специалист Artcurial по стилю ар-деко Сабрина Долла рассказала, что продать кусочек Эйфелевой башни владельца вынудили "обстоятельства".

По ее словам, более компактные секции лестницы продаются лучше, потому что покупатели могут разместить их в большинстве помещений.

Ранее аукционный дом продавал и другие элементы лестницы из Эйфелевой башни, и в 2013 году один из них был продан за 212 458 евро.

Секция номер 13 была продана за внушительную сумму в 523 800 евро в 2016 году, а секция номер четыре была продана за 162 500 евро.

Совсем недавно участок под номером 17 был приобретен за 253 500 евро.

