Во Франции схватили двух сторонников ИГИЛ, которые готовили теракт на Эйфелевой башне

Во Франции арестовали двух подростков 15 и 17 лет за "участие в преступной террористической группировке". Они планировали напасть на синагоги и Эйфелеву башню, специально выбрав такие символические цели.

Подозреваемые родились в Париже и департаменте Валь-де-Марн. Их задержали в рамках расследования, начатого еще в апреле. Об этом 26 августа сообщили во французском издании Le Figaro.

Подростки происходят из арабо-мусульманских семей и познакомились в специальной группе в неназванном мессенджере. Они разделяли увлечение Исламским Государством, и, по данным СМИ, распространяли пропаганду ИГИЛ. Юноши активно потребляли "чрезвычайно жестокий контент" и совместно планировали выезд за границу, чтобы воевать в составе террористических группировок.

После стадии захвата задержанные перешли к планированию конкретных действий. Обсуждая проекты терактов, они выбрали символические цели — синагоги и Эйфелеву башню. Отмечается, что подростки уже начали поиски оружия в "даркнете". Однако реализовать планы им не удалось, уже 1 августа юношам предъявили обвинения.

В издании передали, что сторонники культа гипернасилия и сверхжестокого контента становятся все моложе. Количество несовершеннолетних, которых задерживают по подобным делам, растет в течение последних нескольких лет: 15 — в 2023 году, 18 — в 2024, по меньшей мере 13 — за первые 7 месяцев этого года. Такая тенденция наблюдается не только во Франции, но и в других странах ЕС.

Напомним, Фокус информировал о теракте в Сирии. Смертник открыл огонь по прихожанам церкви, а после этого подорвал себя. Сообщалось, что террорист принадлежал к группировке ИГИЛ.

9 января стало известно, что наиболее разыскиваемую террористку ИГИЛ во Франции нашли в Сирии. Она организовала теракт в кошерном супермаркете 10 лет назад, ее мужа ликвидировали на месте преступления.