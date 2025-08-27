У Франції схопили двох прихильників ІДІЛ, які готували теракт на Ейфелевій вежі

У Франції арештували двох підлітків 15 і 17 років за "участь у злочинному терористичному угрупованні". Вони планували напасти на синагоги та Ейфелеву вежу, спеціально обравши такі символічні цілі.

Підозрювані народилися у Парижі та департаменті Валь-де-Марн. Їх затримали у межах розслідування, розпочатого ще у квітні. Про це 26 серпня повідомили у французькому виданні Le Figaro.

Підлітки походять з арабо-мусульманських сімей і познайомились у спеціальній групі в неназваному месенджері. Вони поділяли захоплення Ісламською Державою, і, за даними ЗМІ, поширювали пропаганду ІДІЛ. Юнаки активно споживали "надзвичайно жорстокий контент" і спільно планували виїзд за кордон, щоб воювати у складі терористичних угруповань.

Після стадії захоплення затримані перейшли до планування конкретних дій. Обговорюючи проєкти терактів, вони обрали символічні цілі — синагоги та Ейфелеву вежу. Зазначається, що підлітки вже почали пошуки зброї у "даркнеті". Однак реалізувати плани їм не вдалося, вже 1 серпня юнакам пред'явили звинувачення.

У виданні передали, що прихильники культу гіпернасильства та наджорстокого контенту стають все молодшими. Кількість неповнолітніх, яких затримують у подібних справах, росте протягом останніх кількох років: 15 — у 2023 році, 18 — у 2024, щонайменше 13 — за перші 7 місяців цього року. Така тенденція спостерігається не лише у Франції, але й в інших країнах ЄС.

