У Сирії смертник здійснив теракт у церкві: влада підозрює терориста ІДІЛ (фото)
У Дамаску невідомий здійснив теракт — він відкрив вогонь по прихожанах церкви з автоматичної зброї, а потім підірвав себе, вбивши та поранивши понад 30 осіб. Наразі сирійська влада підозрює у вчиненні злочину смертника з ІДІЛу.
В столиці Сирії Дамаску смертник-терорист увірвався до грецької православної церкві Мар-Еліас (Святого Іллі Пророка), де відкрив вогонь по прихожанах церкви, а потім підірвав себе. Наразі повідомляється про понад 30 загиблих і постраждалих, повідомляє Reuters.
Один зі свідків повідомив журналістам, що невідомий зайшов до приміщення церкви, дістав автоматичну зброю та почав стріляти у прихожан. Згодом невідомий підірвав себе за допомогою бомби.
З етичних міркувань Фокус не публікує особливо жорстокі кадри з місця терористичного акту.
Пізніше ЗМІ з посиланням на міністерство внутрішніх справ Сирії заявило, що до терористичного акту в Дамаску причетний терорист-смертник з угруповування ІДІЛ. Наразі триває надання допомоги постраждалим і встановлюється коло причетних осіб.
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