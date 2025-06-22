У Сирії смертник здійснив теракт у церкві: влада підозрює терориста ІДІЛ (фото)

У Дамаску невідомий здійснив теракт — він відкрив вогонь по прихожанах церкви з автоматичної зброї, а потім підірвав себе, вбивши та поранивши понад 30 осіб. Наразі сирійська влада підозрює у вчиненні злочину смертника з ІДІЛу.

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В столиці Сирії Дамаску смертник-терорист увірвався до грецької православної церкві Мар-Еліас (Святого Іллі Пророка), де відкрив вогонь по прихожанах церкви, а потім підірвав себе. Наразі повідомляється про понад 30 загиблих і постраждалих, повідомляє Reuters.

Один зі свідків повідомив журналістам, що невідомий зайшов до приміщення церкви, дістав автоматичну зброю та почав стріляти у прихожан. Згодом невідомий підірвав себе за допомогою бомби.

Місце теракту в столиці Сирії (фото: SANA)

З етичних міркувань Фокус не публікує особливо жорстокі кадри з місця терористичного акту.

На місці теракту працюють поліція та рятувальники (фото: SANA)

Православна церква після теракту (фото: SANA)

Пізніше ЗМІ з посиланням на міністерство внутрішніх справ Сирії заявило, що до терористичного акту в Дамаску причетний терорист-смертник з угруповування ІДІЛ. Наразі триває надання допомоги постраждалим і встановлюється коло причетних осіб.

Раніше повідомлялося, як 15-річна українка стала на заваді теракту в Івано-Франківську. Вона мала стати жертвою вибуху, але вчасно зв’язалась з правоохоронцями й була змушена якийсь час "підіграти".

Згодом стало відомо, що в Австрії колишній учень влаштував стрілянину в школі. 22-річний хлопець вбив 8 учнів, 1 вчителя, а потім вчинив самогубство.