Врятувала себе та інших: 15-річна українка стала на заваді теракту в Івано-Франківську (відео)

Місцева школярка мала й сама стати жертвою вибуху, але вчасно викрила ворога. Вона зв’язалась з правоохоронцями й була змушена який час «підіграти».

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Про план росіян, який вдалося зірвати, 12 червня повідомили в Офісі генерального прокурора.

Ворожа спецслужба зв’язалася через соцмережі з жителькою Івано-Франківська й запропонувала за гроші виготовити вибухівку. Однак дівчина "здала" куратора правоохоронцям, після чого ті почали координувати її дії.

Україна виконувала завдання в орендованому житлі, щоб її рідні нічого не запідозрили. За чіткою інструкцією від ворога вона мала сховати вибухівку у термос і віднести у міський парк. Однак представник російської спецслужби намагався активувати пристрій, коли "агентка" його перевозила.

Фото термоса з вибухівкою Фото: Офіс генерального прокурора

Завдяки тому, що у вибухівку внесли "технічні зміни", детонації не відбулося. Тоді російський куратор вдався до шантажу, вимагаючи від дівчини, щоб вона усунула несправність і віднесла термос у центр міста.

Обійшлося без постраждалих, а увесь процес — від вербування до спроби підриву — задокументували. Розслідувачі встановлюють особи причетних у справі за статтею про порушення законів і звичаїв.

Фото роботи правоохоронців Фото: Офіс генерального прокурора

У Службі безпеки України уточнили, що масштабний теракт планувався у центральному парку. Однак 15-річна школярка повідомила про намагання її завербувати через чат-бот ""Спали" ФСБшника".

Працівник спецслужби РФ підтримував зв’язок з дівчиною через месенджер. Серед його вказівок було "підсилити" саморобну вибухівку гайками й збирати пристрій в орендованій квартирі. У парк "агентку" відправили в годину пік, коли там мала бути максимальна кількість людей.

Задум ворога полягав у тому, щоб підірвати вибухівку разом з завербованою школяркою, вбивши якомога більше цивільних мешканців та ліквідувавши "зайвого свідка". Коли дівчинка відмовилась нести термос у центр міста, їй почали погрожувати, що "здадуть" СБУ.

Фото вибухівки, підготовленої за вказівками спецслужби РФ Фото: Служба безпеки України

Українські правоохоронці ж насправді супроводжували кожен крок неповнолітньої українки, поки та підігрівала куратору. Теракту в Івано-Франківську вдалося запобігти.

Нагадаємо, 3 червня у СБУ повідомили про викриття "крота" в одній зі штурмових бригад Нацгвардії, який коригував удари по власному підрозділу.

23 травня стало відомо, що працівники СБУ схопили агента російської ФСБ в одному з українських військових вишів. Курсант "зливав" ворогу дані про розміщення казарм і стратегічного об’єкта на території університету.