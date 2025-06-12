Спасла себя и других: 15-летняя украинка помешала теракту в Ивано-Франковске (видео)

Местная школьница должна была и сама стать жертвой взрыва, но вовремя разоблачила врага. Она связалась с правоохранителями и была вынуждена некоторое время "подыграть".

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О плане россиян, который удалось сорвать, 12 июня сообщили в Офисе генерального прокурора.

Вражеская спецслужба связалась через соцсети с жительницей Ивано-Франковска и предложила за деньги изготовить взрывчатку. Однако девушка "сдала" куратора правоохранителям, после чего те начали координировать ее действия.

Украина выполняла задание в арендованном жилье, чтобы ее родные ничего не заподозрили. По четкой инструкции от врага она должна была спрятать взрывчатку в термос и отнести в городской парк. Однако представитель российской спецслужбы пытался активировать устройство, когда "агент" его перевозила.

Фото термоса со взрывчаткой Фото: Офис генерального прокурора

Благодаря тому, что во взрывчатку внесли "технические изменения", детонации не произошло. Тогда российский куратор прибегнул к шантажу, требуя от девочки, чтобы она устранила неисправность и отнесла термос в центр города.

Обошлось без пострадавших, а весь процесс — от вербовки до попытки подрыва — задокументировали. Расследователи устанавливают личности причастных в деле по статье о нарушении законов и обычаев.

Фото работы правоохранителей Фото: Офис генерального прокурора

В Службе безопасности Украины уточнили, что масштабный теракт планировался в центральном парке. Однако 15-летняя школьница сообщила о попытке ее завербовать через чат-бот ""Спали" ФСБшника".

Работник спецслужбы РФ поддерживал связь с девушкой через мессенджер. Среди его указаний было "усилить" самодельную взрывчатку гайками и собирать устройство в съемной квартире. В парк "агентку" отправили в час пик, когда там должно было быть максимальное количество людей.

Замысел врага заключался в том, чтобы взорвать взрывчатку вместе с завербованной школьницей, убив как можно больше гражданских жителей и ликвидировав "лишнего свидетеля". Когда девочка отказалась нести термос в центр города, ей начали угрожать, что "сдадут" СБУ.

Фото взрывчатки, подготовленной по указаниям спецслужбы РФ Фото: Служба безпеки України

Украинские правоохранители же на самом деле сопровождали каждый шаг несовершеннолетней украинки, пока та подогревала куратору. Теракт в Ивано-Франковске удалось предотвратить.

Напомним, 3 июня в СБУ сообщили о разоблачении "крота" в одной из штурмовых бригад Нацгвардии, который корректировал удары по собственному подразделению.

23 мая стало известно, что сотрудники СБУ схватили агента российской ФСБ в одном из украинских военных вузов. Курсант "сливал" врагу данные о размещении казарм и стратегического объекта на территории университета.