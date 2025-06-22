В Сирии смертник совершил теракт в церкви: власти подозревают террориста ИГИЛ (фото)

В Дамаске неизвестный совершил теракт — он открыл огонь по прихожанам церкви из автоматического оружия, а затем подорвал себя, убив и ранив более 30 человек. Сейчас сирийские власти подозревают в совершении преступления смертника из ИГИЛ.

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В столице Сирии Дамаске смертник-террорист ворвался в греческую православную церковь Мар-Элиас (Святого Ильи Пророка), где открыл огонь по прихожанам церкви, а затем подорвал себя. В настоящее время сообщается о более 30 погибших и пострадавших, сообщает Reuters.

Один из свидетелей сообщил журналистам, что неизвестный зашел в помещение церкви, достал автоматическое оружие и начал стрелять в прихожан. Впоследствии неизвестный подорвал себя с помощью бомбы.

Место теракта в столице Сирии (фото: SANA)

По этическим соображениям Фокус не публикует особо жестокие кадры с места террористического акта.

На месте теракта работают полиция и спасатели (фото: SANA)

Православная церковь после теракта (фото: SANA)

Позже СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел Сирии заявило, что к террористическому акту в Дамаске причастен террорист-смертник из группировки ИГИЛ. Сейчас продолжается оказание помощи пострадавшим и устанавливается круг причастных лиц.

Ранее сообщалось, как 15-летняя украинка помешала теракту в Ивано-Франковске. Она должна была стать жертвой взрыва, но вовремя связалась с правоохранителями и была вынуждена некоторое время "подыграть".

Впоследствии стало известно, что в Австрии бывший ученик устроил стрельбу в школе. 22-летний парень убил 8 учеников, 1 учителя, а затем совершил самоубийство.