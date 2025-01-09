Найбільш розшукувану терористку ІДІЛ у Франції знайшли в Сирії

Хаят Бумедьєн організувала бійню в кошерному супермаркеті в Парижі 10 років тому, і була з чоловіком членами осередку, який убив співробітників журналу Charlie Hebdo.

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Французькі спецслужби з'ясували, де переховується 36-річна Хаят Бумедьєн, названа "найбільш розшукуваною жінкою у Франції". У 2020 році членкиню ІДІЛ Бумедьєн було засуджено до 30 років позбавлення волі за допомогу своєму чоловікові в організації терактів. Представники антитерористичного відомства в Парижі вважають, що вона переховується в Сирії. Про це пише Daily Mail.

Сюжет про Хаят Бумедьєн

Новини про 36-річну Хаят Бумедьєн були оприлюднені французькими службами безпеки в 10-ту річницю її злочинів.

9 січня 2015 року чоловік Хаят Бумедьєн, Амеді Кулібалі, якому тоді було 32 роки, обложив кошерний супермаркет на сході Парижа. Через п'ять годин він убив клієнтів Філіпа Брахама (45 років), Йохана Коена (22 роки), Йоава Хаттаба (21 рік) і Франсуа-Мішеля Сааду (64 роки). Раніше він також убив Клариссу Жан-Філіп, 27-річну поліцейську.

Теракт у супермаркеті Hyper Cacher у Парижі 2015 року

У 2020 році Бумедьєн була засуджена до 30 років позбавлення волі за допомогу Кулібалі в організації бійні. Її заочно засудив спеціальний суд у Парижі за низкою обвинувачень, включно з "участю в терористичній організації" і "фінансуванням тероризму".

Хаят Бумедьєн і Амеді Кулібалі Фото: Скриншот

Кулібалі ліквідували на місці злочину, але Бумед'єн вдалося втекти і вважали, що вона загинула в псевдохаліфаті ІДІЛ.

Однак 9 січня представники антитерористичного відомства в Парижі підтвердили, що Бумедьєн залишається "найбільш розшукуваною жінкою у Франції".

Представник Антитерористичної прокуратури заявив: "За нашими даними, вона все ще жива і перебуває в Сирії". Той факт, що Хаят все ще жива, дивує, оскільки більшість "наречених джихаду", які брали участь в активних операціях, були вбиті або захоплені в полон. Припускають, що вона переховувалася в місті Ель-Хоул, де розташований табір біженців, зокрема і з псевдохаліфату ІДІЛ.

Свідки розповіли французьким розвідникам, що Бумедьєн використовує маскування і вигадані імена, щоб уникнути правосуддя.

Для початку ІДІЛ "надала їй квартиру з усією необхідною побутовою технікою", повідомило одне з джерел. Бумедьєн навіть з'явилася в інтернет-журналі пропаганди ІДІЛ, вихваляючись тим, що "легко приєдналася до Халіфату", і заявляючи: "Хай буде проклята Франція Аллахом".

Вона також висловила вдячність своєму покійному чоловікові, який помер у магазині Hyper Cacher на сході Парижа.

Після дотримання "періоду вдівства" майже чотирьох місяців Бумедьєн знову вийшла заміж за іншого бойовика ІДІЛ — тунісця на ім'я Абу Талха. Але коли псевдохаліфат завалився, а сили ІДІЛ розпалися, Бумедьєн пустилася в перегони.

Бумедьєн і Кулібалі були членами осередку, який убив 12 осіб біля редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo в січні 2015 року.

Річниця теракту біля редакції Charlie Hebdo

Терористи заявили, що мали намір помститися за опубліковані в сатиричному тижневику карикатури, що висміюють пророка Мухаммеда. Вважається, що Хаят допомагала Саїду і Шерифу Куаші, двом братам, які вчинили вбивства біля редакції Charlie Hebdo. Про "найбільш розшукувану жінку Франції" відомо мало: у неї — п'ять братів і сестер. Мати померла, коли Хаят було 8 років, батько — невідомий. Вона виховувалася в прийомних сім'ях.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року на Різдвяному ярмарку в німецькому Магдебурзі стався теракт. Чоловік на машині в'їхав у натовп.