Самую разыскиваемую террористку ИГИЛ во Франции нашли в Сирии

Хаят Бумедьен организовала бойню в кошерном супермаркете в Париже 10 лет назад, и была с мужем членами ячейки, убившей сотрудников журнала Charlie Hebdo.

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Французские спецслужбы выяснили, где скрывается 36-летняя Хаят Бумедьен, названная "самой разыскиваемой женщиной во Франции". В 2020 году член ИГИЛ Бумедьен была приговорена к 30 годам лишения свободы за помощь своему мужу в организации терактов. Представители антитеррористического ведомства в Париже считают, что она скрывается в Сирии. Об этом пишет Daily Mail.

Сюжет о Хаят Бумедьен

Новости о 36-летней Хаят Бумедьен были обнародованы французскими службами безопасности в 10-ю годовщину ее преступлений.

9 января 2015 года муж Хаят Бумедьен, Амеди Кулибали, которому тогда было 32 года, осадил кошерный супермаркет на востоке Парижа. Через пять часов он убил клиентов Филиппа Брахама (45 лет), Йохана Коэна (22 года), Йоава Хаттаба (21 год) и Франсуа-Мишеля Сааду (64 года). Ранее он также убил Клариссу Жан-Филипп, 27-летнюю полицейскую.

Теракт в супермаркете Hyper Cacher в Париже в 2015 году

В 2020 году Бумедьен была приговорена к 30 годам лишения свободы за помощь Кулибали в организации бойни. Она была заочно осуждена специальным судом в Париже по ряду обвинений, включая "участие в террористической организации" и "финансирование терроризма".

Хаят Бумедьен и Амеди Кулибали Фото: Скриншот

Кулибали был ликвидирован на месте преступления, но Бумедьен удалось сбежать и считалось, что она погибла в псевдохалифате ИГИЛ.

Однако 9 января представители антитеррористического ведомства в Париже подтвердили, что Бумедьен остается "самой разыскиваемой женщиной во Франции".

Представитель Антитеррористической прокуратуры заявил: "По нашим данным, она все еще жива и находится в Сирии". Тот факт, что Хаят все еще жива, удивляет, так как большинство "невест джихада", участвовавших в активных операциях, были убиты или захвачены в плен. Предполагается, что она скрывалась в городе Эль-Хоул, где находится лагерь беженцев, в том числе и из псевдохалифата ИГИЛ.

Свидетели рассказали французским разведчикам, что Бумедьен использует маскировку и вымышленные имена, чтобы избежать правосудия.

Для начала ИГИЛ "предоставило ей квартиру со всей необходимой бытовой техникой", сообщил один из источников. Бумедьен даже появилась в интернет-журнале пропаганды ИГИЛ, хвастаясь тем, что "легко присоединилась к Халифату", и заявляя: "Да будет проклята Франция Аллахом".

Она также выразила признательность своему покойному мужу, который умер в магазине Hyper Cacher на востоке Парижа.

После соблюдения "периода вдовства" около четырех месяцев Бумедьен снова вышла замуж за другого боевика ИГИЛ – тунисца по имени Абу Талха. Но когда псевдохалифат рухнул, а силы ИГИЛ распались, Бумедьен пустилась в бега.

Бумедьен и Кулибали были членами ячейки, которая убила 12 человек у редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года.

Годовщина теракта у редакции Charlie Hebdo

Террористы заявили, что намеревались отомстить за опубликованные в сатирическом еженедельнике карикатуры, высмеивающие пророка Мухаммеда. Считается, что Хаят помогала Саиду и Шерифу Куаши, двум братьям, совершившим убийства возле редакции Charlie Hebdo. Про "самую разыскиваемую женщину Франции" известно мало: у нее — пять братьев и сестер. Мать умерла, когда Хаят было 8 лет, отец — неизвестен. Она воспитывалась в приемных семьях.

Напомним, 20 декабря 2024 года на Рождественской ярмарке в немецком Магдебурге произошел теракт. Мужчина на машине въехал в толпу.