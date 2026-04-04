Француженка змінила авто на коня після подорожчання бензину: чи вдалося їй заощадити (відео)

Клара Шевальє, власниця стайні Перальєр у місті Ла-Тардьєр (Вандея, Франція), знайшла спосіб суттєво заощадити на бензині, що подорожчав до понад двох євро у зв'язку з подіями на Близькому Сході.

Тепер вона залишає авто в гаражі, а місцевістю пересувається верхи на коні, пише Ouest France.

"Щойно ми побачили підвищення цін на паливо, ми вирішили залишити машину в гаражі. Зараз повний бак обходиться нам у 120 євро, тоді як раніше, коли дизельне пальне коштувало 1,50 євро, це коштувало 90 євро. Додаткові 30 євро на тиждень — це для нас величезна сума. Машина стала засобом пересування для багатих", — каже вона. Бензин у Франції минулого тижня подорожчав до 2,3 євро за літр.

Тепер Клара їздить на коні до супермаркету за покупками, в аптеку або в інших справах. Також на ньому вона возить до школи свого чотирирічного сина Натаніеля.

Відео дня

"Нам пощастило, що всі необхідні зручності розташовані поруч, у радіусі 5 км. У місті люди їздять на метро, автобусі чи велосипеді. А для нас це кінь", — констатує жінка.

Перед виїздом у справах Шевальє і Ромен Жоанні, місцевий вершник, готують Піруло і Джеруко, двох іспанських чистокровних коней.

"Ми завжди їздимо парами, тож завжди є хтось, хто потримає коней", — пояснює Клара.

Їхню шерсть розчісують, копита чистять. Після того, як на спини коней надягають сідла, на них чекає шестикілометрова подорож туди й назад.

Першу частину шляху вони їдуть риссю другорядними дорогами, хоча їзда і більш завантаженими шосе не є проблемою. Особлива увага приділяється безпеці.

"Для мене вкрай важливо подавати приклад, носити шолом. Ми суворо дотримуємося правил дорожнього руху", — пояснює Клара, одягнена в яскраво-рожевий жилет.

Вона констатує, що їм завжди махають руками водії вантажівок, що проїжджають повз, і жителі села, які раді бачити коней.

Жінка забирає сина зі школи, і це для неї є своєрідною мандрівкою у власне дитинство, коли батько так само забирав її верхи і дорогою вони розповідали одне одному про свої справи.

Перший тиждень використання коня замість авто вже показав істотну економію, оскільки витрати на утримання тварини значно нижчі, ніж на машину.

Так, підковування коня обходиться приблизно у 80 євро раз на шість тижнів, порівняно зі 120 євро за повний бак бензину щотижня.

"Звісно, мати коня вдома дешевше, ніж машину, якщо порахувати. Це дає змогу насолоджуватися іншими речами, не економити на продуктах і вести здоровий спосіб життя", — пояснює мадам Шевальє.

Тим часом в Україні з 20 березня запрацював "паливний" кешбек. У 2026 році уряд запровадив додатковий механізм підтримки громадян — часткове повернення коштів за придбане пальне. Ініціатива стала відповіддю на стрімке зростання цін, пов'язане з глобальними чинниками, зокрема ситуацією на Близькому сході та блокуванням Ормузької протоки.

Нагадаємо, українцям пояснили, чому ціна на бензин у 80 грн не межа, а вартість ще "підскочить".