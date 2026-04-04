Француженка сменила авто на лошадь после подорожания бензина: удалось ли ей сэкономить (видео)

Клара Шевалье, владелица конюшни Перальер в городе Ла-Тардьер (Вандея, Франция) нашла способ существенно сэкономить на бензине, который подорожал до более, чем двух евро в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Теперь она оставляет авто в гараже, а по местности передвигается верхом на лошади, пишет Ouest France.

"Как только мы увидели повышение цен на топливо, мы решили оставить машину в гараже. Сейчас полный бак обходится нам в 120 евро, тогда как раньше, когда дизельное топливо стоило 1,50 евро, это стоило 90 евро. Дополнительные 30 евро в неделю — это для нас огромная сумма. Машина стала средством передвижения для богатых", — говорит она. Бензин во Франции на прошлой неделе подорожал до 2,3 евро за литр.

Теперь Клара ездит на лошади в супермаркет за покупками, в аптеку или по другим делам. Также на ней она возит в школу своего четырехлетнего сына Натаниэля.

"Нам повезло, что все необходимые удобства находятся рядом, в радиусе 5 км. В городе люди ездят на метро, ​​автобусе или велосипеде. А для нас это лошадь", — констатирует женщина.

Перед выездом по делам Шевалье и Ромен Жоанни, местный всадник, готовят Пируло и Джеруко, двух испанских чистокровных лошадей.

"Мы всегда ездим парами, так всегда есть кто-то, кто подержит лошадей", — объясняет Клара.

Их шерсть расчесывают, копыта чистят. После того, как на спины лошадей надевают седла, их ждет шестикилометровое путешествие туда и обратно.

Первую часть пути они едут рысью по второстепенным дорогам, хотя езда и по более загруженным шоссе не является проблемой. Особое внимание уделяется безопасности.

"Для меня крайне важно подавать пример, носить шлем. Мы строго соблюдаем правила дорожного движения", — объясняет Клара, одетая в ярко-розовый жилет.

Она констатирует, что им всегда машут руками водители проезжающих мимо грузовиков и жители деревни, которые рады видеть лошадей.

Женщина забирает сына со школы, и это для нее является своего рода путешествием в собственное детство, когда отец так же забирал ее верхом и по дороге они рассказывали друг другу о своих делах.

Первая неделя использования лошади вместо авто уже показала существенную экономию, поскольку затраты на содержание животного куда ниже, чем на машину.

Так, подковка лошади обходится примерно в 80 евро раз в шесть недель, по сравнению со 120 евро за полный бак бензина еженедельно.

"Конечно, иметь лошадь дома дешевле, чем машину, если посчитать. Это позволяет наслаждаться другими вещами, не экономить на продуктах и ​​вести здоровый образ жизни", — объясняет мадам Шевалье.

Тем временем в Украине с 20 марта заработал "топливный" кешбек. В 2026 году правительство ввело дополнительный механизм поддержки граждан — частичный возврат средств за приобретенное топливо. Инициатива стала ответом на стремительный рост цен, который связан с глобальными факторами, в частности ситуацией на Ближнем востоке и блокировкой Ормузского пролива.

