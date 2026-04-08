Папа мільярдера хоче переселити у Володимирську область РФ африканерів, нащадків голландських і французьких переселенців XVII-XVIII століть. І нібито згоден вкласти в проєкт кілька мільйонів євро.

Еррол Маск, батько власника Tesla і SpaceX Ілона Маска, зачастив до Росії. Він хоче створити колонію південноафриканців у Володимирській області. Еррол запропонував місцевій владі перевезти в регіон фермерів-африканерів, доручити їм вирощувати картоплю і розводити худобу. І готовий інвестувати в це 2-3 мільйони євро. Про це повідомляють росЗМІ.

Еррол Маск хоче переселяти фермерів із ПАР до Росії

Відомо, що батько найбагатшої людини у світі зустрівся з губернатором Олександром Авдєєвим Володимирської області і вже з'їздив до Суздаля.

Планується, що в Росію з ПАР переїдуть 50 багатодітних сімей-африканерів.

При цьому росЗМІ пишуть про цей проєкт, як про "перспективний": "В адміністрації області спочатку зі схваленням поставилися до пропозиції мільйонера, яку він направив через Союз промисловців і підприємців Росії", — повідомляє пропагандистський канал Mash.

Еррол Маск уже тиждень перебуває в РФ

Заявляється, що переїжджати в Росію зібралися "новонавернені православні християни", у яких нібито виник конфлікт із місцевим корінним населенням, яке, як запевняють росЗМІ, африканерів "грабує і всіляко тероризує".

Офіційно, влада Володимирської області заявила, що африканерам-переселенцям виділять 500 гектарів землі. За даними Mash, саме ці цифри обговорювали Еррол Маск і губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв.

"Землі південноафриканцям виділять навколо села Крутове в Петушинському районі — у лізинг із подальшим викупом. Також губернатор і бізнесмен обговорили питання подальшої видачі громадянства фермерам, які займатимуться розведенням великої рогатої худоби на м'ясо і молоко. Спочатку приїдуть три-п'ять багатодітних сімей", — ідеться в повідомленні.

Поки що Еррола Маска приймають із розмахом. Він перебуває в Росії вже понад тиждень: побував у Москві, потім вирушить у Нижегородську область і Татарстан, де виступить провідним спікером на блокчейн-конференції в Казані.

Йому показували визначні пам'ятки, приймали місцеві бізнесмени і влаштовували пікніки з самоваром і скоморохами.

Раніше Маск-старший уже потрапляв у скандали. Окуповані райони Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Сумської областей Еррол Маск називав "частинами Росії, які возз'єдналися з РФ".

Також виявилося, що Еррола Маска звинувачують у сексуальному насильстві над п'ятьма його дітьми та пасинками, але жодне з принаймні трьох розслідувань не закінчилося засудженням. Сам батько мільярдера Ілона Маска все категорично заперечує.