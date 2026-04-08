Папа миллиардера хочет переселить во Владимирскую область РФ африканеров, потомков голландских и французских переселенцев XVII-XVIII веков. И якобы согласен вложить в проект пару миллионов евро.

Эррол Маск, отец владельца Tesla и SpaceX Илона Маска, зачастил в Россию. Он хочет создать колония южноафриканцев во Владимирской области. Эррол предложил местным властям перевезти в регион фермеров-африканеров, поручить им выращивать картошку и разводить скот. И готов инвестировать в это 2-3 миллиона евро. Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что отец самого богатого человека в мире встретился с губернатором Александром Авдеевым Владимирской области и уже съездил в Суздаль.

Планируется, что в Россию из ЮАР переедут 50 многодетных семей-африканеров.

При этом росСМИ пишут об этом проекте, как о "перспективном": "В администрации области изначально с одобрением отнеслись к предложению миллионера, которое он направил через Союз промышленников и предпринимателей России", - сообщает пропагандистский канал Mash.

Заявляется, что переезжать в Россию собрались "новообращенные православные христиане" у которых якобы возник конфликт с местным коренным населением, которые, как заверяют росСМИ, африканеров "грабят и всячески терроризируют".

Официально, власти Владимирской области заявили, что африканерам-переселенцам выделят 500 гектаров земли. По данным Mash, именно эти цифры обговаривали Эррол Маск и губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Земли южноафриканцам выделят вокруг деревни Крутово в Петушинском районе — в лизинг с последующим выкупом. Также губернатор и бизнесмен обсудили вопрос последующей выдачи гражданства фермерам, которые будут заниматься разведением крупного рогатого скота на мясо и молоко. Сначала приедут три-пять многодетных семей", - сказано в сообщении.

Пока Эррола Маска принимают с размахом. Он находится в России уже больше недели: побывал в Москве, потом отправится в Нижегородскую область и Татарстан, где выступит ведущим спикером на блокчейн-конференции в Казани.

Ему показывали достопримечательности, принимали местные бизнесмены и устраивали пикники с самоваром и скоморохами.

Ранее Маск-старший уже попадал в скандалы. Оккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Сумской областей Эррол Маск называл "частями России, которые воссоединились с РФ".

Также оказалось, что Эррола Маска обвиняют в сексуальном насилии над пятью его детьми и пасынками, но ни одно из по крайней мере трех расследований не закончилось осуждением. Сам отец миллиардера Илона Маска все категорически отрицает.