Отец Илона Маска хочет поехать на оккупированные территории Украины и рекомендует сыну посетить РФ

Оккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Сумской областей Эролл Маск назвал "частями России, которые воссоединились с РФ". Государственные границы нашего страны отец миллиардера считает "искусственными".

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Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил, что хочет посетить захваченные Россией территории Украины и посоветовал сыну также приехать в РФ. В прямом эфире проекта "Центральный канал" на платформе VK Эррол Маск назвал "искусственными" государственные границы Украины и поддержал оккупацию.

"Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией. Вот эти искусственные границы, которые были нарисованы, они ни к чему", — сказал Эррол Маск.

По информации российского агентства ТАСС, Маск-старший побывал в Москве в начале июня. Он принял участие в так называемом "Форуме будущего — 2050", организованном российским идеологом и пропагандистом Александром Дугиным.

"Я был в Москве. Удивительный город. Не думаю, что он (Илон Маск) был в России, но я бы рекомендовал ему приехать", — отметил отец миллиардера.

Напомним, Эррол Маск является инженером и предпринимателем из ЮАР. Публичную поддержку РФ он не впервые высказывает именно на площадках российских медиа.

Как писал Фокус, в начале июня отец Илона Маска сообщил о намерении сына купить ракету у Российской Федерации. По его словам, в "Роскосмосе" посмеялись над этой идеей.

Недавно 79-летний Эррол Маск осудил сына за ссору с Дональдом Трампом и рассказал о сильной усталости миллиардера.