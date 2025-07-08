Батько Ілона Маска хоче поїхати на окуповані території України та рекомендує сину відвідати РФ

Окуповані райони Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Сумської областей Еролл Маск назвав "частинами Росії, які возз'єдналися з РФ". Державні кордони нашої держави батько мільярдера вважає "штучними".

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Батько американського мільярдера Ілона Маска Еррол Маск заявив, що хоче відвідати захоплені Росією території України та порадив сину також приїхати до РФ. В прямому ефірі проєкту "Центральный канал" на платформі VK Еррол Маск назвав "штучними" державні кордони України та підтримав окупацію.

"Так, я хотів би подивитись на ті частини Росії, які возз’єдналися з Росією. Ось ці штучні кордони, які були намальовані, вони ні до чого", – сказав Еррол Маск.

За інформацією російської агенції ТАСС, Маск-старший побував у Москві на початку червня. Він узяв участь у так званому "Форумі майбутнього – 2050", організованому російським ідеологом та пропагандистом Олександром Дугіним.

"Я був у Москві. Дивовижне місто. Не думаю, що він (Ілон Маск) був у Росії, але я б рекомендував йому приїхати", – зазначив батько мільярдера.

Нагадаємо, Еррол Маск є інженером і підприємцем з ПАР. Публічну підтримку РФ він не вперше висловлює саме на майданчиках російських медіа.

Як писав Фокус, напочатку червня батько Ілона Маска повідомив про намір сина купити ракету у Російської Федерації. З його слів, у "Роскосмос" посміялись над тією ідеєю.

Нещодавно 79-річний Еррол Маск засудив сина за сварку з Дональдом Трампом і розповів про сильну втому мільярдера.