Батько Ілона Маска хоче поїхати на окуповані території України та рекомендує сину відвідати РФ
Окуповані райони Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Сумської областей Еролл Маск назвав "частинами Росії, які возз'єдналися з РФ". Державні кордони нашої держави батько мільярдера вважає "штучними".
Батько американського мільярдера Ілона Маска Еррол Маск заявив, що хоче відвідати захоплені Росією території України та порадив сину також приїхати до РФ. В прямому ефірі проєкту "Центральный канал" на платформі VK Еррол Маск назвав "штучними" державні кордони України та підтримав окупацію.
"Так, я хотів би подивитись на ті частини Росії, які возз’єдналися з Росією. Ось ці штучні кордони, які були намальовані, вони ні до чого", – сказав Еррол Маск.
За інформацією російської агенції ТАСС, Маск-старший побував у Москві на початку червня. Він узяв участь у так званому "Форумі майбутнього – 2050", організованому російським ідеологом та пропагандистом Олександром Дугіним.
"Я був у Москві. Дивовижне місто. Не думаю, що він (Ілон Маск) був у Росії, але я б рекомендував йому приїхати", – зазначив батько мільярдера.
Нагадаємо, Еррол Маск є інженером і підприємцем з ПАР. Публічну підтримку РФ він не вперше висловлює саме на майданчиках російських медіа.
Як писав Фокус, напочатку червня батько Ілона Маска повідомив про намір сина купити ракету у Російської Федерації. З його слів, у "Роскосмос" посміялись над тією ідеєю.
Нещодавно 79-річний Еррол Маск засудив сина за сварку з Дональдом Трампом і розповів про сильну втому мільярдера.