Скелет в золотом шкафу: отца Маска обвиняли в домогательствах к его детям, — NYT

Журналисты The New York Times узнали, что Эррола Маска обвиняют в сексуальном насилии над пятью его детьми и пасынками, но ни одно из по крайней мере трех расследований не закончилось осуждением. Сам отец миллиардера Илона Маска все категорически отрицает.

Related video

Самое первое обвинение против Эррола было выдвинуто в 1993 году. Тогда его 4-летняя падчерица рассказала тете, что мужчина трогал ее, посадив на мусорные баки вблизи семейного дома. Родственники сразу обратились в полицию. Об этом говорится в расследовании The New York Times, опубликованном 23 сентября.

Второй раз она пожаловалась на отчима через 10 лет. Уже 14-летняя девочка однажды забыла кофту, собираясь с семьей в кино, и вернулась за ней в свою спальню. Там она, по словам членов семьи, застала Эрола, когда тот нюхал ее грязное белье. Полицию вызвали повторно, а служба защиты детей получила жалобу.

Сам Эррол отрицает обвинения. Он объяснил, что в тот момент убирал комнату, ведь дом был "в ужасном состоянии". Его старший сын Илон в своей биографии 2023 года вспоминал, что отец был "неприятно внимательным" к падчерице. Миллиардер обмолвился, что был разъярен из-за его "неподходящего поведения".

Пока Илон стремительно богател и развивал карьеру, его сводную сестру постигла непростая судьба. После второго развода матери с Эролом она "подсела" на наркотики, тяжело переживая горе из-за смерти брата, а также оказалась в тюрьме за кражу драгоценностей. К 2009 году пара снова возобновила отношения, и произошел третий инцидент.

По данным СМИ, падчерице в то время был 21 год, и после возвращения из колледжа отчим ее поцеловал. После этого она обратилась в суд, требуя запрета для мужчины приближаться к ней. Версия Эррола отличалась: он утверждал, что спал в гостевой спальне, когда девушка его "неприлично поцеловала".

Фото Эррола Маска Фото: Скриншот

Бывшая падчерица также обвинила Эррола в сексуальном насилии над двумя дочерьми и пасынком, не раскрывая деталей. В 2007 и 2010 году родственники писали по поводу обвинений Илона и просили помощи, но ответа не получили. Помощник сообщил миллиардеру об обращении семьи, но не известно, читал ли он сами письма.

Эрол назвал обвинения в насилии над дочерьми "абсурдом", а над пасынком — "чушью". Бывшая падчерица вскоре покинула колледж и еще больше погрузилась в наркозависимость, в 2011 году Илон оплачивал реабилитацию для нее.

Когда женщине было уже примерно 29 лет, она обратилась за помощью к бывшему отчиму. Эррол впоследствии вспоминал, что они были "одинокими, потерянными людьми" и годами не виделись до этого, с чем не согласны некоторые члены семьи.

Бывшие отчим и падчерица стали парой, и результатом их отношений стали дети, которые родились в 2017 и 2019 годах. Рождение детей помогло женщине бросить наркотики. "Идиллия" была разрушена в 2022 году, когда их общий сын, которому было примерно 5 лет, пожаловался, что отец трогал его за ягодицы. Родственники были вынуждены снова обратиться в полицию.

Сейчас бывшей падчерице 37 лет, и она живет отдельно от Эррола. Женщина заверила, что ее дети находятся в безопасности, и о них заботятся. Она также поделилась, что получает ежемесячно деньги от Илона. Кроме того, миллиардер купил ей машину.

Всего против Эррола вели три отдельных расследования, но ни одно из них не закончилось осуждением. Последнее дело, по данным полиции, свернула прокуратура из-за недостатка доказательств. Сам мужчина назвал обвинения "ложными и крайне нелепыми". По его словам, они были сфабрикованы членами семьи, которые "подстрекали детей говорить неправду" и пытались вытянуть деньги из Илона.

Всего 70-летний Эррол имеет по меньшей мере девять детей и пасынков, он побывал за жизнь в браках с тремя женщинами. С матерью Илона он развелся в 1979 году, и впоследствии в своих мемуарах женщина упоминала о физическом и словесном насилии с его стороны. Мужчина это отрицает. Илон после развода родителей решил жить с отцом и впоследствии негативно оценил эту идею в разговоре с биографом.

"Я еще не знал, насколько он ужасен", — сказал миллиардер.

Напомним, стартап xAI, основанный американским миллиардером Илоном Маском, подал в суд на Apple и OpenAI. Компания обвиняет конкурентов в блокировании рынка.

Компания Маска SpaceX вывела на орбиту первый спутник с новой системой лазерной связи. Минилазер Starlink разработан для достижения скорости соединения 25 Гбит/с на расстояниях до 4000 километров.