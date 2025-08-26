"Захватили рынки": компания Маска требует миллиардную компенсацию у Apple и OpenAI

Стартап xAI, основанный американским миллиардером Илоном Маском, собирается судиться с Apple и компанией OpenAI, которая разработала ChatGPT. Иск касается обвинения в незаконном сговоре.

В xAI считают, что Apple и OpenAI сговорились, чтобы препятствовать конкуренции в области искусственного интеллекта. В иске говорится, что компании "заблокировали рынки, чтобы сохранить свои монополии и предотвратить конкуренцию со стороны таких инноваторов, как X и xAI". Об этом сообщили 26 августа в Reuters.

Причина недовольства стартапа заключается в том, что Apple интегрировала ChatGPT в свою операционную систему для iPhone, iPad и Mac.

"Если бы не эксклюзивное соглашение с OpenAI, Apple не имела бы оснований воздерживаться от более заметного представления приложений X и Grok в своем App Store", — заявили в xAI.

Компания требует компенсации на миллиарды долларов, аргументируя это якобы нанесенным ущербом.

"Этот последний иск соответствует постоянной практике преследований со стороны господина Маска", — заявили в OpenAI.

Эксперты по антимонопольному праву объяснили СМИ, что доминирование Apple на рынке смартфонов может подкрепить утверждение xAI о том, что покупателям якобы вместе с iPhone "навязывают" пользование ChatGPT. В то же время в Apple могут отрицать то, что партнерство с OpenAI было бизнес-решением в условиях конкуренции, и подчеркнуть, что компания не обязана помогать конкурентам в завоевании своей доли рынка.

Преподаватель юридического факультета Герберт Ховенкамп сообщил, что также Apple может настаивать на причинах интеграции ИИ в операционную систему, связанных с безопасностью и функциональностью.

Отмечается, что в более широком смысле этот случай позволит судам США оценить, существует ли определенный рынок ИИ, что он охватывает и что является ключевым вопросом в подобных антимонопольных судебных процессах.

"Это своеобразная лакмусовая бумажка того, как суды будут относиться к искусственному интеллекту и антимонопольному законодательству", — заявила профессор юридического факультета Кристин Бартоломью.

Сам Маск 25 августа высказался о ситуации в соцсети X, поддержав основанный им стартап.

"Миллион отзывов со средней оценкой 4,9 для Grok, но Apple все равно отказывается упоминать Grok в каких-либо списках", — пожаловался миллиардер.

В комментариях с официального аккаунта Grok поблагодарили его за выделение "этих впечатляющих цифр", назвав среднюю оценку "невероятным подтверждением доверия от пользователей".

"Мы уже в верхних строчках рейтинга бесплатных приложений, но дополнительная курация могла бы еще больше повысить видимость", — добавили в Grok, имея в виду присутствие приложения в рекомендациях и подборках.

Напомним, 21 августа в Forbes сообщали, что сотни тысяч разговоров с чат-ботом Grok оказались в открытом доступе, хотя у пользователей не спрашивали на это разрешения. Любой через Google мог найти личные переписки, пароли и даже опасные инструкции, и проблема крылась в кнопке "Поделиться". Когда подобное произошло с OpenAI, миллиардер Илон Маск высмеял конкурентов.

