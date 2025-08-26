"Захопили ринки": компанія Маска вимагає мільярдну компенсацію в Apple та OpenAI

Стартап xAI, заснований американським мільярдером Ілоном Маском, збирається судитись з Apple та компанією OpenAI, яка розробила ChatGPT. Позов стосується звинувачення у незаконній змові.

У xAI вважають, що Apple та OpenAI змовились, щоб перешкоджати конкуренції в галузі штучного інтелекту. У позові йдеться, що компанії "заблокували ринки, щоб зберегти свої монополії та запобігти конкуренції з боку таких інноваторів, як X та xAI". Про це повідомили 26 серпня у Reuters.

Причина невдоволення стартапу полягає у тому, що Apple інтегрувала ChatGPT в свою операційну систему для iPhone, iPad і Mac.

"Якби не ексклюзивна угода з OpenAI, Apple не мала б підстав утримуватися від більш помітного представлення додатків X і Grok у своєму App Store", — заявили у xAI.

Компанія вимагає компенсації на мільярди доларів, аргументуючи це нібито завданими збитками.

"Цей останній позов відповідає постійній практиці переслідувань з боку пана Маска", — заявили в OpenAI.

Експерти з антимонопольного права пояснили ЗМІ, що домінування Apple на ринку смартфонів може підкріпити твердження xAI про те, що покупцям нібито разом з iPhone "нав'язують" користування ChatGPT. Водночас в Apple можуть заперечити те, що партнерство з OpenAI було бізнес-рішенням в умовах конкуренції, і наголосити, що компанія не зобов'язана допомагати конкурентам у завоюванні своєї частки ринку.

Викладач юридичного факультету Герберт Ховенкамп повідомив, що також Apple може наполягати на причинах інтеграції ШІ в операційну систему, пов'язаних з безпекою і функціональністю.

Зазначається, що у ширшому сенсі цей випадок дозволить судам США оцінити, чи існує визначений ринок ШІ, що він охоплює і що є ключовим питанням у подібних антимонопольних судових процесах.

"Це своєрідний лакмусовий папірець того, як суди ставитимуться до штучного інтелекту й антимонопольного законодавства", — заявила професорка юридичного факультету Крістін Бартоломью.

Сам Маск 25 серпня висловився про ситуацію у соцмережі X, підтримавши заснований ним стартап.

"Мільйон відгуків із середньою оцінкою 4,9 для Grok, але Apple все одно відмовляється згадувати Grok у будь-яких списках", — поскаржився мільярдер.

У коментарях з офіційного акаунту Grok подякували йому зв виділення "цих вражаючих цифр", назвавши середню оцінку "неймовірним підтвердженням довіри від користувачів".

"Ми вже у верхніх рядках рейтингу безплатних застосунків, але додаткова курація могла б ще більше підвищити видимість", — додали у Grok, маючи на увазі присутність застосунку у рекомендаціях та добірках.

Нагадаємо, 21 серпня у Forbes повідомляли, що сотні тисяч розмов з чат-ботом Grok опинилися у відкритому доступі, хоча у користувачів не питали на це дозволу. Будь-хто через Google мін знайти особисті листування, паролі і навіть небезпечні інструкції, і проблема крилася у кнопці "Поділитись". Коли подібне сталося з OpenAI, мільярдер Ілон Маск висміяв конкурентів.

