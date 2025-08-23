Спробуйте обов'язково: названо найкращі функції ШІ для смартфонів Samsung

Термін "штучний інтелект" зараз вживається дуже часто, хоча й не завжди доречно. Буває й так, що модне слово використовується для позначення функцій, які є вже давним-давно.

Related video

Але коли йдеться про інструменти Galaxy AI на смартфонах Samsung, то це зовсім інша справа, зазначає gizmochina.com. Деякі з цих інструментів не тільки корисні, а й легко вписуються в повсякденне життя. Видання називає найкращі, на думку експертів, функції ШІ.

Live Translate

Один із фахівців видання зазначає, що, коли він уперше скористався цією функцією під час дзвінка, то спочатку був налаштований трохи скептично. Він очікував, що переклад буде безглуздим і повільним, але функція спрацювала дійсно добре.

Хоча переклад і не ідеальний; але його достатньо, щоб підтримувати бесіду. До того ж, перекладати можна одразу з телефона, а не відкривати окремий застосунок, що працює у фоновому режимі.

Обведіть для пошуку

Це дуже проста і водночас дуже затребувана функція. Напевно, кожен користувач бував у ситуації, коли, гортаючи сторінки в соціальних мережах, він звертав увагу на якийсь товар і хотів швидко знайти про нього інформацію.

Circle to Search дуже спрощує ці пошуки: просто натисніть кнопку "Додому" і обведіть усе, що знаходиться на екрані. Google миттєво видасть результати за цим елементом.

Чат-помічник Galaxy AI

Іноді хочеться, щоб ваші слова звучали по-різному залежно від ситуації. Тут якраз і стане в пригоді Chat Assist.

Під час складання електронних листів ви можете, за допомогою цього інструменту, перефразувати свій текст у різних тонах: наприклад, зробити лист більш неформальним або, навпаки, більш суворим.

Transcript Assist

Ця функція дає змогу очистити розшифровку за лічені секунди і навіть коротко викласти основні моменти. Вона стане в пригоді тоді, коли ви намагаєтеся розшифрувати наспіх зроблені записи, — наприклад, інтерв'ю чи лекції.

Причому такого помічника можна використовувати і для запису особистих нотаток (що стосуються зустрічі з родичами або сімейного торжества).

Редактор фотографій

Компанія Samsung вбудувала деякі функції штучного інтелекту у свій редактор фотографій, і цей інструмент теж виявився вельми корисним. За допомогою такої функції можна видаляти небажані об'єкти, змінювати розмір об'єктів на фотографії або переміщати їх.

Раніше стало відомо, що недооцінена функція виводить телефони Samsung на новий рівень. Йшлося про нову версію програмної оболонки One UI 7 на базі Android 15.

Що стосується ШІ, то Фокус писав, що штучний інтелект почав брати участь у хакерських атаках, і що за рік кількість вторгнень у хмарні сховища зросла більш ніж на 100%.