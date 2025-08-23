Попробуйте обязательно: названы самые лучшие функции ИИ для смартфонов Samsung

Термин «искусственный интеллект» сейчас употребляется очень часто, хотя и не всегда уместно. Бывает и так, что модное слово используется для обозначения функций, которые есть уже давным-давно.

Но когда речь идет об инструментах Galaxy AI на смартфонах Samsung, то это совсем другое дело, отмечает gizmochina.com. Некоторые из этих инструментов не только полезны, но и легко вписываются в повседневную жизнь. Издание называет лучшие, по мнению экспертов, функции ИИ.

Live Translate

Один из специалистов издания отмечает, что, когда он впервые воспользовался этой функцией во время звонка, то поначалу был настроен немного скептически. Он ожидал, что перевод будет нелепым и медленным, но функция сработала действительно хорошо.

Хотя перевод и не идеален; но его достаточно, чтобы поддерживать беседу. К тому же, переводить можно сразу с телефона, а не открывать отдельное приложение, работающее в фоновом режиме.

Circle to Search

Это очень простая и в то же время очень востребованная функция. Наверно, каждый пользователь бывал в ситуации, когда, пролистывая страницы в социальных сетях, он обращал внимание на какой-то товар и хотел быстро найти о нем информацию.

Circle to Search очень упрощает эти поиски: просто нажмите кнопку «Домой» и обведите все, что находится на экране. Google мгновенно выдаст результаты по этому элементу.

Чат-помощник Galaxy AI

Иногда хочется, чтобы ваши слова звучали по-разному в зависимости от ситуации. Тут как раз и пригодится Chat Assist.

При составлении электронных писем вы можете, с помощью этого инструмента, перефразировать свой текст в разных тонах: например, сделать письмо более неформальным или, наоборот, более строгим.

Transcript Assist

Эта функция позволяет очистить расшифровку за считанные секунды и даже кратко изложить основные моменты. Она пригодится тогда, когда вы пытаетесь расшифровать наспех сделанные записи, – например, интервью или лекции.

Причем такого помощника можно использовать и для записи личных заметок (касающихся встречи с родственниками или семейного торжества).

Редактор фотографий

Компания Samsung встроила некоторые функции искусственного интеллекта в свой редактор фотографий, и этот инструмент тоже оказался весьма полезен. С помощью такой функции можно удалять нежелательные объекты, изменять размер объектов на фотографии или перемещать их.

Ранее стало известно, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень. Речь шла о с новой версии программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.

Что касается ИИ, то Фокус писал, что искусственный интеллект начал участвовать в хакерских атаках, и что за год количество вторжений в облачные хранилища выросло больше чем на 100%.