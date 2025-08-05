Искусственный интеллект начал участвовать в хакерских атаках: какой вред он наносит

Хакеры используют искусственный интеллект (ИИ) для взлома облачных хранилищ, прибегая к социальной инженерии на основе дипфейков.

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Между июлем 2024 года и июнем 2025 года количество вторжений в облачные хранилища выросло на 136% по сравнению со всем 2024 годом, говорится в последнем отчете компании по кибербезопасности CrowdStrike. Для взлома злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект.

Как отмечают в компании, генеративный ИИ позволил использовать тактики без вредоносного программного обеспечения, автоматизировать латеральное перемещение и масштабируемую социальную инженерию.

"Злоумышленники теперь действуют со скоростью машин в разных доменах, что делает многие традиционные средства защиты устаревшими. Это революция в операциях злоумышленников, и она требует нового подхода к безопасности", — отметили в CrowdStrike.

В отчете отдельно упоминается связанная с КНДР организация FAMOUS CHOLLIMA, которая за этот период проникла в более 320 компаний, используя сервисы с большими языковыми моделями (LLM) для создания резюме, фейковых идентификационных данных и даже ответов на собеседования в режиме реального времени.

После трудоустройства самозванцы полагались на помощников по искусственному интеллекту по кодированию и инструменты перевода, чтобы одновременно выполнять несколько удаленных задач для разработчиков, одновременно похищая интеллектуальную собственность.

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Чтобы избежать таких ситуаций, CrowdStrike рекомендует расширенные процедуры проверки личности во время рекрутинга, проверки на наличие фейков в режиме реального времени во время собеседований, тщательный мониторинг активности удаленного доступа, а также постоянную проверку идентификационных данных, конечных точек и облачной телеметрии.

"Эра искусственного интеллекта изменила то, как действуют злоумышленники, и большинство защитных механизмов не были созданы для этой реальности", — отметили эксперты.

Напомним, жительница Великобритании стала моделью для стартапа с ИИ за почти 2000 долларов, потеряв контроль над использованием своего лица.

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