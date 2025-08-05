Искусственный интеллект начал участвовать в хакерских атаках: какой вред он наносит
Хакеры используют искусственный интеллект (ИИ) для взлома облачных хранилищ, прибегая к социальной инженерии на основе дипфейков.
Между июлем 2024 года и июнем 2025 года количество вторжений в облачные хранилища выросло на 136% по сравнению со всем 2024 годом, говорится в последнем отчете компании по кибербезопасности CrowdStrike. Для взлома злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект.
Как отмечают в компании, генеративный ИИ позволил использовать тактики без вредоносного программного обеспечения, автоматизировать латеральное перемещение и масштабируемую социальную инженерию.
"Злоумышленники теперь действуют со скоростью машин в разных доменах, что делает многие традиционные средства защиты устаревшими. Это революция в операциях злоумышленников, и она требует нового подхода к безопасности", — отметили в CrowdStrike.
В отчете отдельно упоминается связанная с КНДР организация FAMOUS CHOLLIMA, которая за этот период проникла в более 320 компаний, используя сервисы с большими языковыми моделями (LLM) для создания резюме, фейковых идентификационных данных и даже ответов на собеседования в режиме реального времени.
После трудоустройства самозванцы полагались на помощников по искусственному интеллекту по кодированию и инструменты перевода, чтобы одновременно выполнять несколько удаленных задач для разработчиков, одновременно похищая интеллектуальную собственность.Важно
Чтобы избежать таких ситуаций, CrowdStrike рекомендует расширенные процедуры проверки личности во время рекрутинга, проверки на наличие фейков в режиме реального времени во время собеседований, тщательный мониторинг активности удаленного доступа, а также постоянную проверку идентификационных данных, конечных точек и облачной телеметрии.
"Эра искусственного интеллекта изменила то, как действуют злоумышленники, и большинство защитных механизмов не были созданы для этой реальности", — отметили эксперты.
Напомним, жительница Великобритании стала моделью для стартапа с ИИ за почти 2000 долларов, потеряв контроль над использованием своего лица.
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