Продала лицо за почти 2 тысячи долларов: девушка попала в ловушку контракта с искусственным интеллектом

23-летняя жительница Великобритании согласилась стать моделью для стартапа с искусственным интеллектом и не осознала, что больше не имеет контроля над использованием своего лица. Девушка признается, что теперь волнуется из-за потенциальных последствий сделки, которую подписала, не посоветовавшись со специалистами.

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Как сообщает Daily Star, жительница Великобритании, которой сейчас 23 года, согласилась на сотрудничество с компанией из сферы искусственного интеллекта, подписав контракт на сумму 1 тысячу 500 фунтов стерлингов (1 тысяча 920 долларов США), предусматривающий полную передачу прав на ее внешность без срока действия.

Люси (имя изменено из соображений конфиденциальности) получила личное сообщение в Instagram от представителя стартапа с предложением стать лицом модели с искусственным интеллектом. Ее привлекла как сама идея, так и предложенная сумма. По ее словам, она вдохновилась примером знаменитостей, в частности Кендалл Дженнер, которые уже создали собственные цифровые аватары.

"Меня заинтересовал сам проект, а деньги стали приятным бонусом", — рассказала она, — "Я не понимала, что подписываю что-то настолько долговременное и ограничительное".

Контракт, по условиям которого она должна была предоставить видеоматериалы для обучения модели ИИ, содержал положения, фактически лишающие ее возможности зарабатывать как автора цифрового контента. В частности, она больше не имеет права лично рекламировать бренды, если ее лицо уже используется компанией в собственных проектах.

"Я осознала, что подписала ограничения только во время съемок документального фильма", — сказала она.

История Люси стала центральной темой нового документального проекта режиссера Сэма Туллена, который исследует стремительное распространение моделей искусственного интеллекта в индустрии цифрового контента. В фильме речь идет о рисках, с которыми сталкиваются люди, соглашающиеся передать свои биометрические данные в коммерческое пользование.

"Я зашел на один из AI-сайтов и увидел сотни лиц, которые могут проговаривать любой текст, просто введенный в форму", — поделился режиссер, — "Когда я узнал, что это реальные лица реальных людей, стало понятно: надо показать эту сторону технологий широкой аудитории".

По его мнению, хотя история Люси не является типичной, такие ситуации могут стать массовыми в ближайшее время. Он отмечает, что многие компании могут использовать изображения лиц без четкого разрешения, что толкает людей заключать сделки, не до конца понимая их последствия.

Документальный фильм "Я продал свое лицо искусственному интеллекту за 1 тысячу 500 фунтов" снят в Манчестере. Авторы стремятся повысить осведомленность о правовых рисках использования персональных данных в эпоху стремительного развития генеративных технологий.

Фокус уже писал, как ИИ-компании покупают лица актеров и пользуются ими.

Ранее сообщалось, как ИИ в образе Иисуса посоветовал готовиться к концу света.