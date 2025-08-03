Продала обличчя за майже 2 тисячі доларів: дівчина потрапила в пастку контракту зі штучним інтелектом

23-річна мешканка Великої Британії погодилася стати моделлю для стартапу зі штучним інтелектом й не усвідомила, що більше не має контролю над використанням свого обличчя. Дівчина зізнається, що тепер хвилюється через потенційні наслідки угоди, яку підписала, не порадившись із фахівцями.

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Як повідомляє Daily Star, жителька Великої Британії, якій наразі 23 роки, погодилася на співпрацю з компанією зі сфери штучного інтелекту, підписавши контракт на суму 1 тисячу 500 фунтів стерлінгів (1 тисяча 920 доларів США), що передбачає повну передачу прав на її зовнішність без строку дії.

Люсі (ім’я змінено з міркувань конфіденційності) отримала приватне повідомлення в Instagram від представника стартапу з пропозицією стати обличчям моделі зі штучним інтелектом. Її привабила як сама ідея, так і запропонована сума. За її словами, вона надихнулася прикладом знаменитостей, зокрема Кендалл Дженнер, які вже створили власні цифрові аватари.

"Мене зацікавив сам проєкт, а гроші стали приємним бонусом", – розповіла вона. – "Я не розуміла, що підписую щось настільки довготривале й обмежувальне".

Контракт, за умовами якого вона мала надати відеоматеріали для навчання моделі ШІ, містив положення, що фактично позбавляють її можливості заробляти як авторці цифрового контенту. Зокрема, вона більше не має права особисто рекламувати бренди, якщо її обличчя вже використовується компанією у власних проєктах.

"Я усвідомила, що підписала обмеження лише під час знімання документального фільму", – сказала вона.

Історія Люсі стала центральною темою нового документального проєкту режисера Сема Туллена, який досліджує стрімке поширення моделей штучного інтелекту в індустрії цифрового контенту. У фільмі йдеться про ризики, з якими стикаються люди, що погоджуються передати свої біометричні дані в комерційне користування.

"Я зайшов на один з AI-сайтів і побачив сотні облич, які можуть промовляти будь-який текст, просто введений у форму", – поділився режисер. – "Коли я дізнався, що це реальні обличчя реальних людей, стало зрозуміло: треба показати цю сторону технологій широкій аудиторії".

На його думку, хоча історія Люсі не є типовою, такі ситуації можуть стати масовими найближчим часом. Він наголошує, що багато компаній можуть використовувати зображення осіб без чіткого дозволу, що штовхає людей укладати угоди, не до кінця розуміючи їх наслідки.

Документальний фільм "Я продав своє обличчя штучному інтелекту за 1 тисячу 500 фунтів" знято у Манчестері. Автори прагнуть підвищити обізнаність щодо правових ризиків використання персональних даних у добу стрімкого розвитку генеративних технологій.

Фокус вже писав, як ШІ-компанії купують обличчя акторів і користуються ними.

Раніше повідомлялося, як ШІ в образі Ісуса порадив готуватись до кінця світу.