Штучний інтелект почав брати участь у хакерських атаках: якого лиха він завдає

Хакери використовують штучний інтелект (ШІ) для зламу хмарних сховищ, вдаючись до соціальної інженерії на основі діпфейків.

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Між липнем 2024 року та червнем 2025 року кількість вторгнень у хмарні сховища зросла на 136% порівняно з усім 2024 роком, йдеться в останньому звіті компанії з кібербезпеки CrowdStrike. Для зламу зловмисники все частіше використовують штучний інтелект.

Як зазначають в компанії, генеративний ШІ дозволив використовувати тактики без шкідливого програмного забезпечення, автоматизувати латеральне переміщення та масштабовану соціальну інженерію.

"Злоумисники тепер діють зі швидкістю машин у різних доменах, що робить багато традиційних засобів захисту застарілими. Це революція в операціях зловмисників, і вона вимагає нового підходу до безпеки", — наголосили у CrowdStrike.

У звіті окремо згадується пов'язана з КНДР організація FAMOUS CHOLLIMA, яка за цей період проникла у понад 320 компаній, використовуючи сервіси з великими мовними моделями (LLM) для створення резюме, фейкових ідентифікаційних даних і навіть відповідей на співбесіди в режимі реального часу.

Після працевлаштування самозванці покладалися на помічників зі штучного інтелекту з кодування та інструменти перекладу, щоб одночасно виконувати кілька віддалених завдань для розробників, одночасно викрадаючи інтелектуальну власність.

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Щоб уникнути таких ситуацій, CrowdStrike рекомендує розширені процедури перевірки особи під час рекрутингу, перевірки на наявність фейків у режимі реального часу під час співбесід, ретельніший моніторинг активності віддаленого доступу, а також постійну перевірку ідентифікаційних даних, кінцевих точок та хмарної телеметрії.

"Ера штучного інтелекту змінила те, як діють зловмисники, і більшість захисних механізмів не були створені для цієї реальності", — наголосили експерти.

Нагадаємо, мешканка Великої Британії стала моделлю для стартапу зі ШІ за майже 2000 доларів, втративши контроль над використанням свого обличчя.

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