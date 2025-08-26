SpaceX испытала лазерный "космический интернет": что дает новая технология (видео)

SpaceX вывела на орбиту первый спутник с новой системой лазерной связи, которая сможет соединять сторонние спутники и космические станции со спутниковой группой Starlink.

Минилазер Starlink разработан для достижения скорости соединения 25 Гбит/с на расстояниях до 4000 км, сообщил вице-президент компании SpaceX по инженерии Майкл Николлс в социальной сети X.

Испытания минилазера Starlink

Сообщается, что новая технология успешно прошла испытания на орбите на спутнике, запущенном в рамках миссии Starlink G10-20. Систему можно увидеть на обнародованном видео.

"Лазеры в космосе", — прокомментировал эти кадры Илон Маск.

Как отмечает "Милитарный" сам принцип передачи данных с помощью лазеров не является чем-то новым, инновационность этой технологии заключается в способности подключить изделия других компаний к скоростной сети Starlink.

Эксперты портала объяснили, что теперь SpaceX фактически сможет предлагать услуги "космического интернета" без строительства отдельной инфраструктуры для других операторов орбитальных систем, таких как NASA. Кроме того, это открывает возможности для связи с космическими аппаратами в дальнем космосе.

