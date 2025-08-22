Кабмин разрешил использовать технологию Wi-Fi 6E: что изменится для украинцев

Кабинет министров Украины принял постановление № 976, которое вносит существенные изменения в План распределения и пользования радиочастотным спектром.

Одним из ключевых изменений является выделение новых полос радиочастот для передовых технологий. Это позволит значительно улучшить качество и скорость мобильного и беспроводного интернета, сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

В частности речь идет о диапазоне 5945-6425 МГц для Wi-Fi 6, необходимом для полноценного внедрения современного стандарта Wi-Fi 6E. Из-за его отсутствия ранее в Украину ограничивались поставки новейшей техники, такой как роутеры, ноутбуки и смартфоны с поддержкой Wi-Fi 6E.

"Для пользователей это будет означать более высокую скорость, меньшую задержку и более стабильное соединение, особенно в местах с большим количеством подключенных устройств", — пояснили в НКЕК.

С января 2028 года в Украине будет также использоваться полоса 6425-7000 МГц как фундамент для дальнейшего развития сетей 4G и полноценного развертывания 5G. В то же время будут выделены частоты 1980-2010 МГц / 2170-2200 МГц для подвижной спутниковой службы и как дополнение к наземным компонентам ИМТ, что улучшит покрытие и надежность связи.

Кроме того, будет выделен спектр для предоставления услуг мобильной связи на бортах самолетов и морских судов, в соответствии с решениями Европейской Комиссии. Предусмотрены дополнительные диапазоны для обеспечения безопасности мореплавания в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи.

Правительство также обновило правила пользования уже существующими частотами, что стимулировать переход на более современные технологии:

установлен конечный срок использования технологии 3G — 31 декабря 2030 года;

с 1 января 2026 года будет устранена "эксклюзивность" полос в диапазоне 5 ГГц для технологии "Широкополосный радиодоступ";

обновлены условия для радиосвязи береговых и судовых станций, а также удалены из плана устаревшие радиотехнологии, которые уже не используются.

