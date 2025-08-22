Кабмін дозволив використовувати технологію Wi-Fi 6E: що зміниться для українців

Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 976, яка вносить суттєві зміни до Плану розподілу і користування радіочастотним спектром.

Одною з ключових змін є виділення нових смуг радіочастот для передових технологій. Це дозволить значно покращити якість та швидкість мобільного та бездротового інтернету, повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку (НКЕК).

Зокрема йдеться про діапазон 5945-6425 МГц для Wi-Fi 6, необхідний для повноцінного впровадження сучасного стандарту Wi-Fi 6E. Через його відсутність раніше в Україну обмежувались постачання новітньої техніки, такої як роутери, ноутбуки та смартфони з підтримкою Wi-Fi 6E.

"Для користувачів це означатиме вищу швидкість, меншу затримку та стабільніше з'єднання, особливо в місцях з великою кількістю підключених пристроїв", — пояснили в НКЕК.

З січня 2028 року в Україні буде також використовуватися смуга 6425-7000 МГц як фундамент для подальшого розвитку мереж 4G та повноцінного розгортання 5G. Водночас будуть виділені частоти 1980-2010 МГц / 2170-2200 МГц для рухомої супутникової служби та як доповнення до наземних компонентів ІМТ, що покращить покриття та надійність зв'язку.

Окрім того, буде виділено спектр для надання послуг мобільного зв'язку на бортах літаків та морських суден, відповідно до рішень Європейської Комісії. Передбачено додаткові діапазони для забезпечення безпеки мореплавства відповідно до Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку.

Уряд також оновив правила користування вже існуючими частотами, що стимулювати перехід на більш сучасні технології:

встановлено кінцевий термін використання технології 3G — 31 грудня 2030 року;

з 1 січня 2026 року буде усунуто "ексклюзивність" смуг у діапазоні 5 ГГц для технології "Широкосмуговий радіодоступ";

оновлено умови для радіозв'язку берегових та суднових станцій, а також видалено з плану застарілі радіотехнології, що вже не використовуються.

