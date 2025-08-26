SpaceX випробувала лазерний "космічний інтернет": що дає нова технологія (відео)

SpaceX вивела на орбіту перший супутник з новою системою лазерного зв’язку, яка зможе з’єднувати сторонні супутники та космічні станції із супутниковою групою Starlink.

Related video

Мінілазер Starlink розроблений для досягнення швидкості з’єднання 25 Гбіт/с на відстанях до 4000 км, повідомив віцепрезидент компанії SpaceX з інженерії Майкл Ніколлс у соціальній мережі X.

Випробування мінілазера Starlink

Повідомляється, що нова технологія успішно пройшла випробування на орбіті на супутнику, запущеному в рамках місії Starlink G10-20. Систему можна побачити на оприлюдненому відео.

"Лазери в космосі", — прокоментував ці кадри Ілон Маск.

Важливо

Кабмін дозволив використовувати технологію Wi-Fi 6E: що зміниться для українців

Як зазначає "Мілітарний" сам принцип передачі даних за допомогою лазерів не є чимось новим, інноваційність цієї технології полягає у здатності підключити вироби інших компаній до швидкісної мережі Starlink.

Експерти порталу пояснили, що тепер SpaceX фактично зможе пропонувати послуги "космічного інтернету" без будівництва окремої інфраструктури для інших операторів орбітальних систем, таких як NASA. Крім того, це відкриває можливості для зв’язку з космічними апаратами у дальньому космосі.

Нагадаємо, США випробовують на військовому космічному літаку X-37B потенційну альтернативу GPS, яка використовує квантовий інерційний датчик для навігації.

Фокус також повідомляв, що Королівський флот Великої Британії успішно випробував зв'язок на відстані 16 000 км за допомогою нового безпілотного підводного апарата Excalibur.