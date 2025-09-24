Скелет у золотій шафі: батька Маска звинувачували у домаганнях до його дітей, — NYT

Журналісти The New York Times дізнались, що Еррола Маска звинувачують у сексуальному насильстві над п'ятьма його дітьми й пасинками, але жодне з принаймні трьох розслідувань не закінчилось засудженням. Сам батько мільярдера Ілона Маска усе категорично заперечує.

Найперше звинувачення проти Еррола було висунуте у 1993 році. Тоді його 4-річна падчерка розповіла тітці, що чоловік торкався її, посадивши на сміттєві баки поблизу сімейного будинку. Родичі одразу звернулись у поліцію. Про це йдеться у розслідуванні The New York Times, опублікованому 23 вересня.

Вдруге вона поскаржилася на вітчима через 10 років. Вже 14-річна дівчинка одного дня забула кофту, збираючись з сім'єю у кіно, і повернулась за нею у свою спальню. Там вона, зі слів членів родини, застала Ерола, коли той нюхав її брудну білизну. Поліцію викликали повторно, а служба захисту дітей отримала скаргу.

Сам Еррол заперечує звинувачення. Він пояснив, що в той момент прибирав кімнату, адже будинок був "у жахливому стані". Його старший син Ілон у своїй біографії 2023 року згадував, що батько був "неприємно уважним" до падчерки. Мільярдер обмовився, що був розлючений через його "невідповідну поведінку".

Поки Ілон стрімко багатів й розвивав кар'єру, його зведену сестру спіткала непроста доля. Після другого розлучення матері з Еролом вона "підсіла" на наркотики, важко переживаючи горе через смерть брата, а також опинилась у в'язниці за крадіжку коштовностей. До 2009 року пара знову відновила стосунки, і стався третій інцидент.

За даними ЗМІ, падчерці на той час був 21 рік, і після повернення з коледжу вітчим її поцілував. Після цього вона звернулась до суду, вимагаючи заборони для чоловіка наближатись до неї. Версія Еррола відрізнялась: він стверджував, що спав у гостьовій спальні, коли дівчина його "непристойно поцілувала".

Фото Еррола Маска Фото: Скриншот

Колишня падчерка також звинуватила Еррола у сексуальному насильстві над двома дочками і пасинком, не розкриваючи деталей. У 2007 та 2010 році родичі писали щодо звинувачень Ілона й просили допомоги, але відповіді не отримали. Помічник повідомив мільярдеру про звернення родини, але не відомо, чи читав він самі листи.

Ерол назвав звинувачення у насильстві над доньками "абсурдом", а над пасинком — "нісенітницею". Колишня падчерка невдовзі покинула коледж і ще більше занурилася в наркозалежність, у 2011 році Ілон оплачував реабілітацію для неї.

Коли жінці було вже приблизно 29 років, вона звернулась за допомогою до колишнього вітчима. Еррол згодом згадував, що вони були "самотніми, загубленими людьми" й роками не бачились до цього, з чим не згодні деякі члени родини.

Колишні вітчим і падчерка стали парою, і результатом їхніх стосунків стали діти, які народились у 2017 і 2019 роках. Народження дітей допомогло жінці покинути наркотики. "Ідилія" була зруйнована у 2022 році, коли їхній спільний син, якому було приблизно 5 років, поскаржився, що батько торкався його за сідниці. Родичі були змушені знову звернутись до поліції.

Нині колишній падчерці 37 років, і вона живе окремо від Еррола. Жінка запевнила, що її діти перебувають у безпеці, і про них піклуються. Вона також поділилась, що отримує щомісяця гроші від Ілона. Окрім того, мільярдер купив їй машину.

Загалом проти Еррола вели три окремі розслідування, але жодне з них не закінчилося засудженням. Останню справу, за даними поліції, згорнула прокуратура через нестачу доказів. Сам чоловік назвав звинувачення "неправдивими і вкрай безглуздими". З його слів, вони були сфабриковані членами родини, які "підбурювали дітей говорити неправду" і намагались витягнути гроші з Ілона.

Загалом 70-річний Еррол має щонайменше дев'ять дітей і пасинків, він побував за життя у шлюбах з трьома жінками. З матір'ю Ілона він розлучився у 1979 році, і згодом у своїх мемуарах жінка згадувала про фізичне й словесне насилля з його боку. Чоловік це заперечує. Ілон після розлучення батьків вирішив жити з батьком і згодом негативно оцінив цю ідею у розмові з біографом.

"Я ще не знав, наскільки він жахливий", — сказав мільярдер.

