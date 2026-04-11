Україна може допомогти миру в Ормузькій протоці: британський міністр розповів, як саме

Україна може зіграти корисну роль у міжнародних зусиллях із забезпечення безпеки Ормузької протоки, заявив Ал Карнс, міністр у справах збройних сил Великої Британії.

Цього місяця Велика Британія організувала переговори за участю понад 30 країн про те, як знову відкрити протоку, на тлі іранської блокади, що паралізувала постачання нафти після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Президент Володимир Зеленський уже направив понад 200 експертів на Близький Схід, де вони допомагають збивати іранські безпілотники "Шахед". І тепер Карнс каже, що Україна може допомогти ще більше, повідомляє Reuters.

"Україна володіє одними з найкращих у світі технологій, розроблених тут, під час війни. Я думаю, що вони можуть виявитися корисними на Близькому Сході, як ми вже бачимо в боротьбі з безпілотниками "Шахед", аж до Ормузької протоки", — заявив Ал Карнс під час візиту до Києва 10 квітня.

Карнс, який до обрання до парламенту два роки тому служив полковником у британських збройних силах і був військовим радником трьох міністрів оборони, заявив, що він приїхав до України, щоб запевнити Київ у тому, що війна в Україні залишається головним пріоритетом Великої Британії в галузі оборони і безпеки.

Він применшив напруженість усередині військового альянсу НАТО після критики президента США Дональда Трампа на адресу європейських союзників за те, що вони не приєдналися до війни з Іраном, заявивши, що НАТО, як і раніше, є "основою нашої безпеки".

Хоча Велика Британія надає Україні фінансування, навчання і військовий потенціал, Карнс зазначив, що Велика Британія також могла б багато чому навчитися у Києва у сфері бойових дій, особливо у сфері безпілотних технологій, і використання штучного інтелекту.

"Це революція у військовій справі, і нам потрібно діяти швидше", — сказав Карнс.

Включення досягнень у галузі ведення війни до 10-річного плану інвестицій в оборону Великої Британії, який мав бути представлений наприкінці минулого року, вимагає часу, але звіт буде готовий цієї весни, сказав Карнс.

Ал Карнс закликав Україну прискорити експорт своїх передових технологій, щоб зайняти свою нішу на світовому ринку до того, як інші країни її наздоженуть, а також сприяти обміну досвідом і розвитку з союзниками по НАТО.

Україна видала свої перші експортні ліцензії в лютому. Київ сподівається залучити кошти для розширення своєї оборонної промисловості, використовуючи при цьому свою зброю як дипломатичний важіль у відносинах із союзниками.

Однак деякі керівники підприємств скаржаться на те, що Київ затягує із затвердженням ліцензій і ризикує втратити можливості, надані війною з Іраном.

"Україні необхідно прискорити нарощування експортних можливостей. Я, як і раніше, вважаю, що найкращі системи знаходяться в Україні, але решта світу вже наздоганяє", — сказав Карнс.

У Великій Британії знаходиться завод з виробництва українських безпілотників-перехоплювачів, який почав випуск у лютому. Інша українська військово-технологічна компанія зі штаб-квартирою у Великій Британії, UForce, виробляє морський безпілотник Magura.

