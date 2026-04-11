Украина может помочь миру в Ормузском проливе: британский министр рассказал, как именно

Украина может сыграть полезную роль в международных усилиях по обеспечению безопасности Ормузского пролива, заявил Ал Карнс, министр по делам вооруженных сил Великобритании.

В этом месяце Великобритания организовала переговоры с участием более 30 стран о том, как вновь открыть пролив, на фоне иранской блокады, которая парализовала поставки нефти после ударов США и Израиля по Ирану. Президент Владимир Зеленский уже направил более 200 экспертов на Ближний Восток, где они помогают сбивать иранские беспилотники "Шахед". И теперь Карнс говорит, что Украина может помочь еще больше, сообщает Reuters.

"Украина обладает одними из лучших в мире технологий, разработанных здесь, в ходе войны. Я думаю, что они могут оказаться полезными на Ближнем Востоке, как мы уже видим в борьбе с беспилотниками "Шахед", вплоть до Ормузского пролива", — заявил Ал Карнс во время визита в Киев 10 апреля.

Карнс, который до избрания в парламент два года назад служил полковником в британских вооруженных силах и был военным советником трех министров обороны, заявил, что он приехал в Украину, чтобы заверить Киев в том, что война в Украине остается главным приоритетом Великобритании в области обороны и безопасности.

Он преуменьшил напряженность внутри военного альянса НАТО после критики президента США Дональда Трампа в адрес европейских союзников за то, что они не присоединились к войне с Ираном, заявив, что НАТО по-прежнему является "основой нашей безопасности".

Хотя Великобритания предоставляет Украине финансирование, обучение и военный потенциал, Карнс отметил, что Великобритания также могла бы многому научиться у Киева в области боевых действий, особенно в сфере беспилотных технологий, и использования искусственного интеллекта.

"Это революция в военном деле, и нам нужно действовать быстрее", — сказал Карнс.

Включение достижений в области ведения войны в 10-летний план инвестиций в оборону Великобритании, который должен был быть представлен в конце прошлого года, требует времени, но отчет будет готов этой весной, сказал Карнс.

Ал Карнс призвал Украину ускорить экспорт своих передовых технологий, чтобы занять свою нишу на мировом рынке до того, как другие страны ее догонят, а также содействовать обмену опытом и развитию с союзниками по НАТО.

Украина выдала свои первые экспортные лицензии в феврале. Киев надеется привлечь средства для расширения своей оборонной промышленности, используя при этом свое оружие в качестве дипломатического рычага в отношениях с союзниками.

Однако некоторые руководители предприятий жалуются на то, что Киев затягивает с утверждением лицензий и рискует упустить возможности, предоставленные войной с Ираном.

"Украине необходимо ускорить наращивание экспортных возможностей. Я по-прежнему считаю, что лучшие системы находятся в Украине, но остальной мир уже догоняет", — сказал Карнс.

В Великобритании находится завод по производству украинских беспилотников-перехватчиков, который начал выпуск в феврале . Другая украинская военно-технологическая компания со штаб-квартирой в Великобритании, UForce, производит морской беспилотник Magura.

