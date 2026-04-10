Украина имеет преимущество в применении дронов: в ISW объяснили, как Силы обороны используют это

Украинские военные в 2026 году имеют преимущество над россиянами в использовании беспилотников. Благодаря этому, в частности, удается проводить контрнаступательные операции.

Даже в Кремле признают, что Силы обороны Украины лучше используют беспилотники. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

В материале отмечается, что с конца 2025 года украинские силы усилили удары средней дальности против российской логистики, военной техники и живой силы. Это привело к замедлению продвижения РФ и мешает вражеским планам на весеннее наступление.

Так, украинские войска нанесли 41 удар средней дальности в январе, 61 — в феврале и 115 — в марте 2026 года. Целями были российские силы и средства на востоке и юге Украины, в частности, неподалеку от Донецка.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтверждает, что украинские выполняют более 11 000 боевых вылетов в день и нанесли удары по более 150 000 проверенных целях только в марте 2026 года. Это на 50% больше, чем в феврале 2026 года.

По его данным, за март было нанесено более 350 ударов средней дальности, а целями были — 143 российских логистических объекта и склада, 52 командных пункта и 20 объектов нефтегазовой и энергетической инфраструктуры.

В то же время россияне до конца 2026 года планируют увеличить количество в войсках беспилотных систем со 101 до 165,5 тысяч.

Российские военкоры тоже говорят об успехах Украины в использовании дронов. Так, они утверждали, что во время контрнаступательных действий на стыке Днепропетровщины, Запорожья и Донетчины Силы обороны использовали одновременно по 300-400 дронов, развернутых на глубину 20 километров.

В то же время аналитики отмечают, что Украина не сама развила индустрию беспилотников, но частично сделала это благодаря вкладу западных партнеров.

В Кремле тоже говорят об украинском преимуществе

Один из российских военкоров, на которого ссылается ISW, утверждает, что министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о существенном преимуществе Украины в войне беспилотников.

Якобы глава российского Минобороны назвал ситуацию "критической" для РФ и отметил, что Украина разработала "новое поколение дронов", которое использует более сложные системы, которым не могут противостоять военные России.

Среди важных моментов министр отметил круглосуточное использование беспилотников, а также то, что их слышно только тогда, когда они почти добрались до цели. При этом стандартные детекторы и средства РЭБ, которые используют российские войска, неэффективны против беспилотников.

Он обратился к Путину с призывом сосредоточиться на разработке собственных систем следующего поколения. Зато нынешние беспилотники, которые Россия покупала за рубежом, больше не являются достаточно эффективными на передовой.

Путин определил разработку технологии беспилотников внутри страны как приоритет на будущее.

В ISW напомнили, что именно Белоусов был активным инициатором внедрения БПЛА в российской армии. Однако после ограничения работы Starlink для российских военных ситуация изменилась.

"Белоусов, вероятно, продолжит попытки распространения новых технологий беспилотников, направленных на преодоление вызовов, вызванных закрытием Starlink и украинской технологической адаптацией, и со временем ему может удаться ликвидировать нынешнее очевидное преимущество украинских БпЛА", — предполагают в ISW.

Как Украина использует это преимущество

Аналитики отмечают, что украинское наступление на востоке стало самым большим успехом со времен Курской операции и контрнаступления 2023 года. Оно стало возможным благодаря ударам по системам ПВО России и увеличению перехвата дронов России.

"Дроны-перехватчики имеют важное тактическое значение на поле боя, поскольку российские войска полагаются на дроны для срыва украинской обороны, что, в свою очередь, способствует продвижению России и предотвращает продвижение Украины. Таким образом, более частые перехваты Украиной российских беспилотников способствуют украинским контратакам и замедлению продвижения России. Оборонительные успехи Украины, адаптация беспилотников и кампания ударов средней дальности создают поглощающие эффекты, которые ослабляют российские силы на передовой", — считают в ISW.

Об увеличении использования беспилотников ранее говорил и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса в интервью "РБК-Украина". По его словам, контрнаступление россиян на Курщине было возможно благодаря превосходству в воздухе. Однако сейчас ситуация другая.

"Сейчас соотношение применения ударных дронов (front-strike) у нас и у противника несколько иное — это 1,3 к 1 в нашу пользу. То есть мы используем на 30% больше ударных дронов, чем противник. И это дает свои результаты. К тому же суточный процент использования дронов на оптоволокне (при всех имеющихся проблемах с материалами, закупками, контрактированием и так далее — я уверен, вы слышали об этом) среди общего количества ударных дронов у нас составляет 32%. А у россиян — 24%. Это позволяет оценить, какой рывок мы сделали в течение года", — отмечал он.

В то же время Палиса признал, что на некоторых участках противник все же сохраняет количественное преимущество в использовании ударных дронов.

Напомним, что Украина с конца марта нанесла серии массированных ударов дронами по объектам в глубине России, что повлекло масштабные пожары и разрушения по меньшей мере в девяти регионах. Большинство пораженных целей связаны с нефтяной инфраструктурой, а в отдельных атаках могли участвовать сотни БПЛА.

Ранее мы также информировали, что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов допускает необходимость переговоров с Россией. Он считает, что удары по нефтяной инфраструктуре РФ могут существенно повлиять на переговорный процесс. По его словам, эти удары способны изменить позицию России.